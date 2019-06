Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno della redazione della Luigi in studio La Commissione Europea ha ricevuto la lettera dell’Italia sui rilievi sul debito Enea cominciato l’analisi le conclusioni saranno nell’analisi complessiva del italiano che sarà pubblicato mercoledì alle gare sta in pressing sulla flat Tax Salvini sfida Bruxelles se riusciremo ad abbassare le tasse dice torneremo ad essere stabile se ti diranno no Vedremo chi avrà la testa più dura ha detto Di Maio esulta per la cancellazione dei tagli al Welfare l’unica cosa da tagliare sono le tasse ha detto con te conferma conferenza stampa lunedì in piazza ai pensionati incontro i tagli del governo non siamo bancomat hanno detto ieri intanto nel giorno della festa della Repubblica ildello Stato Sergio Mattarella ha sottolineato che soltanto la via della collaborazione del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale e le sue parole del capo dello Stato ha fermato anche libertà e Democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti con chi punta a creare opposizione dissennate tra l’identità con chi cerca un amico da individuare limita il pluralismo ieri in mattinata aveva parlato ai Prefetti nel vostro costante impegno a tutela della sicurezza e serenità della convivenza di Orienta lo spirito della Costituzione dei diritti e doveri dei cittadini come dei limiti che pone alle autorità ha detto il Presidente della Repubblica l’ex presidente della M Luca Palamara indagato a Perugia per corruzione si è autosospeso dalla NM per concentrarsi sulla difesa nel processo di fronte a infamanti accuse ha fatto sapere ieri sia di medal CSM il consigliere Luigi spina capogruppo di unicost a Palazzo dei marescialli indagato per rivelazione di Segreto d’ufficio e favoreggiamento personale nell’ambito dell’inchiesta il 4 giugno plenum straordinario del CSM per un confronto tra tutti i componenti per la forte riaffermazione della funzione istituzionale della CSM il PM di Agrigento di sequestrano la nave sea-watch pronta la replica di Salvini PM buonisti ora mi indagheranno si chiede oggi a Genova la nave della Marina che ha soccorso cento migranti nessuno di questi a bordo sarà a carico degli italiani dice Ministro dell’Interno una parte sarà accolta in altri 5 paesi europei tutti gli altri saranno ospitati dal Vaticano ha detto botta e risposta sono immigrati la diffusione di scabbia TBC tra il ministro è il direttore di pediatria del Sant’Orsola di Bologna a tutti è garantito il diritto alle cure agli immigrati Purtroppo il record di TBC e scabbia diceil pediatra sottolinea malattie della povertà non da immigrazione per l’agenzia uno per i rifugiati non vanno portati in Libia Intanto sono aumentati i morti in mare dice l’ONU è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa