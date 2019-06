Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’economia Giovanni Tria ha scritto La Commissione Europea una lettera di risposta e rilievi sollevati sul debito salta in riferimento a italiano Where are diritto di cittadinanza e quota 100 nella lettera si indica che il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente comprimibile e delle entrate tributarie Resta anche se più sfumato il riferimento la flat Tax nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo il dipartimento di giustizia americano sta gettando le basi per Una indagine antitrust su Google in particolare sulle sue pratiche di ricerca lo riferiscono i media statunitensi la Federal Trade Commission aveva già condotto un’ampia investigazione antitratta su Googlema nel 2013 l’avevo chiusa senza prendere alcuna misura Thule Italia weekend a due facce a livello meteorologico al centro nord arriva al sole con temperature fino a 30 gradi al sud continua la bassa pressione la prossima settimana l’anticiclone si estenderà anche alle regioni meridionali dove è da giovedì dovrebbe essere bel tempo a causa dell’allontanamento dell’aria di bassa pressione verso i balcani trasporto in chiusura Daniele De Rossi annuncia querele dopo l’articolo di Repubblica sui veleni interni alla Roma mi vengono attribuiti i comportamenti mai avuti e frasi mai dette e chiedere un risarcimento da devolvere in beneficenza non è la prima volta che si gettano ombre sull’amicizia per me è Totti ha detto De Rossi Intanto io con te è il nuovo allenatore dell’Inter vogliamo riportare la squadra dove merita ha detto ieri Stasera finale di Champions League Tottenham Liverpool in capo alle ore 21 eh tudalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa