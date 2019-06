Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radio giornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio parata militare ai Fori Imperiali a Roma per il 70esimo anniversario della festa della Repubblica il via alle 10 tra le polemiche per l’assenza di alcuni generali della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dell’ex Ministro della Difesa Ignazio La Russa per protesta contro la ministra trenta soltanto la via della collaborazione del dialogo mette di superare i contrasti di promuovere il mutuo interesse della comunità internazionale ha detto il presidente Sergio Mattarella sottolineando che libertà e Democrazia non sono compatibili con chi ricerca un nemico video di Salvini sempre a difesa dell’Italia dei ministri dell’interno Intanto il ministro dell’economia Giovanni Tria annunciato una denunciadivulgazione di atti secretati e violazione di Segreto d’ufficio a seguito della diffusione a mezzo stampa della bozza della lettera inviata alla commissione europea in risposta alle richieste di spiegazioni circa l’evoluzione del debito italiano nel 2018 una situazione ha lamentato in un’intervista al Corriere della Sera che danneggia il negoziato con la Commissione Europea quel testo Non era definito una bozza incompleta con varie opzioni aperte non era pensata per la pubblicazione non sarebbe dovuta uscire ha detto la Commissione Europea intanto ha ricevuto la lettera dell’Italia mercoledì Le illusioni Salvini sfida Bruxelles se riusciremo ad abbassare le tasse torneremo ad essere stabili e se ci diranno no Vedremo chi avrà la testa più dura ha detto il titolare del vino Intanto il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi che trasporta un centinaio di profughi accolti al largo delle coste della Libia è in arrivo a Genovada una motovedetta della capitaneria di porto il pattugliatore in attesa di entrare in porto operazione che verrà una volta entrate le navi passeggeri in transito secondo quanto appreso tra le persone che hanno bisogno di assistenza medica c’è anche una bimba gravemente ustionata in chiusura calcio Champions League il Liverpool ha vinto il Trofeo 2019 battendo in finale il 20 il gol su rigore di Sala al secondo minuto del primo tempo è di origine al 42esimo del secondo tempo per il Red è la sesta Champions League l’ultima l’avevano di Inter 2005 rigori contro il Milan in MotoGP al Mugello oggi il Gran Premio d’Italia a Market il record della pista è la Pole Position a Petrucci terzo è tutto della Vi auguro una buona giornata

