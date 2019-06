Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovare l’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio la festa della Repubblica celebrata con la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali è stata assegnata da nuove polemiche politiche polemiche per l’assenza di alcuni generali della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dell’ex Ministro della Difesa Ignazio La Russa ma anche tra il Presidente della Camera fico è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini l’esponente dei 5 Stelle Daddy la festa ai migranti ai Rom Ei Sinti che sono qui ed hanno gli stessi diritti il responsabile del Viminale replica Io dedico la festa della Repubblica l’Italia agli italiani le parole ippico mi fanno girare le scatole sono un torto a chi ha sfilato Oggi c’è gente che rischia la vita per gli italiani di legalità ce n’è poca nei campi rom ha detto Salvini bagno di folla per il premier Conte è la festa di tutti ha detto il profdel consiglio Il governo va avanti se mantiene l’impegno di tagliare le tasse presto e bene Contri abbiamo ragionato di tasse d’Europa uno shock fiscale è l’unico modo per rilanciare l’Italia lo ha detto il Ministro dell’Interno Salvini dopo la parata ai Fori Imperiali Intanto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al festival dell’economia di Trento ha chiesto la riforma del fisco vada a premiare lavoro ea favorire l’impresa in tempi non lunghi ma con una prospettiva data e con un obiettivo di razionalizzazione oltre che di efficacia per attività produttiva credo si debba procedere a una riforma organica del fisco Tenendo presente che se ci sono due elementi da considerare come premere lavoro e Come favorire l’impresa questi sono ha detto che è stato un incidente tra una nave da crociera della MSC è un battello Gran Turismo nel porto di Venezia la opera era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato sul latoil battello ormeggiato quattro persone sono state portate in ospedale tutte per contusioni non gravi il presidente dei rimorchiatori spiega che la nave aveva il motore in avaria bloccato in posizione di spinta i ministri Toninelli bonisoli dicono stop alle grandi nave alla Giudecca il sindaco Brugnaro chiede l’apertura del canale alternativo per il momento tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa