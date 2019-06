Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione e la luce in studio questo Oggi festa della Repubblica celebrazioni questa mattina con la parata militare ai Fori Imperiali segnata però da nuove polemiche politiche polemiche per l’assenza di alcuni della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dell’ex Ministro della Difesa Ignazio La Russa ma anche tra il Presidente della Camera Fico e Ministro dell’Interno Salvini con l’esponente è pentastellato che dedicato alla festa ai migranti ai Rom Ei Sinti che sono qui e hanno gli stessi diritti a lui gli ha replicato Salvini Io dedico la festa della Repubblica l’Italia agli italiani le parole di fico mi fanno girare le scatole sono un torto Chi ha sfilato quest’oggi perché c’è gente che rischia la vita per gli italiani di legalità ce n’è poca nei campi rom ha detto Salvini intanto nel governo si discute di abbassare l’etàil governo va avanti se manterrà l’impegno di tagliare le imposte presto e bene con Tria abbiamo ragionato di tasse d’Europa uno shock fiscale l’unico modo per rilanciare L’Italia ha detto il Ministro dell’Interno Salvini leader leghista Ha ribadito che il governo ha lavorato bene per 11 mesi senza polemiche poi l’ultimo mese di campagna elettorale è stato contrassegnato dai no e dagli attacchi dei 5 Stelle ora se tu ti diranno dei si va avanti Ha detto Salvini Intanto il pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi attaccato al Calata Bettolo nel porto di Genova con a bordo un centinaio di migranti salvati al largo della Libia tra loro 17 donne alcune delle quali incinte e 23 bambini alcuni non accompagnati dopo l’attracco sono cominciate le frazioni di ispezione a bordo e di controlli sanitari la prima sbarcare è stata una donna incinta con un bambino rilevati alcuni casi di scabbia argomento parliamo di scuola sono oltre16000 i posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per il quale si concorre nel bando pubblicato dal ministero dei tuoi p10000 per l’anno scolastico 2020 2021 es-2000 per l’anno scolastico successivo numeri insoddisfacenti secondo l’ania per pronta a impugnare il bando sentiamo al presidente Marcello Pacifico del fatto che 3 anni fa 26000 posti ma fondamentalmente dal fatto che i posti di sostegno posti in deroga che vengono assegnati in base esigenze certificate verificate e non vengono mai mai nel posto nel loro le porti da me è anche i dati per la sezione primavera ricordo da 2 anni hanno fatte ordinamento dello Stato Quindi siamo pronti a impugnare questo quando se ne uscirò Innanzitutto per qualcheaddirittura raddoppiare o triplicare i posti caldi poi sempre questo bando lo riteniamo che hanno diritto a partecipare a questo concorso anche noi Anzi magari Scienze della Formazione Primaria prima dell’espletamento delle prove e tutti coloro che hanno fatto un abilitazione all’estero pagata dallo Stato successivamente è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa