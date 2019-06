Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi studio la festa della Repubblica di quest’oggi celebrata con la tradizionale parata ai Fori Imperiali è stata assegnata da polemiche politiche il presidente della Camera fico ha dedicato alla festa ai migranti ero mai sì che sono qui hanno gli stessi diritti televisivi premier Salvini di replicato Io dedico la festa della Repubblica l’Italia agli italiani le parole di fico mi fanno girare le scatole di legalità ce n’è poca nei campi rom ha detto Salvini Di Maio commenta Oggi è la festa di tutti soprattutto di quelli che hanno perso la pazienza che aspettano risposte che non ne possono più di parole ma che si aspettano fatti Concreti invece ho trovato il modo di fare polemica È incredibile ha detto Di Maio il governo va avanti se manterremo l’impegno di tagliare le tasse lo ha detto Salvini che con triadi tasse d’Europa uno shock fiscale è l’unico modo per rilanciare L’Italia ha detto il Ministro dell’Interno il leader leghista ha riproposto il blocco del codice degli appalti tornare a costruire le domande per il reddito di cittadinanza Intanto sono state 1270000 sono in linea con quelle previste c’è un tasso di rifiuto del 25% cioè quelle respinte Se conferma questo andamento avremo un miliardo l’anno che poi potrà essere utilizzato dal governo Ha detto Pasquale tridico presidente INPS che ha parlato di una grossa fake news quella di 100.000 persone che hanno restituito il reddito ci sono stati solo 12 casi ha detto tridico Papa Francesco nel suo ultimo giorno di visita Apostolica in Romania ha parlato nel quartiere mamma di blythe facendo Mea Culpa per discriminazioni segregazioni e maltrattamenti subiti dalla comunità ha presieduto la celebrazione del rito bizantino con la beatificazione di 7 vescovitiri greco-cattolici morti in carcere durante il periodo del Comunismo che sono momenti della storia detto Bergoglio in cui il peso dell’ ideologia o di un regime più forte della vita e si antepone Come no alla stessa vita nella fede parole del pontefice un tram della linea 2 deragliato su via Flaminia Roma non si sono registrati feriti solo paura tra i passeggeri a bordo del mezzo oltre a me è uscito dai binari all’altezza di piazza dei Carracci rimanendo sulla sua corsia preferenziale sul posto polizia polizia locale e ispettori della TAC al lavoro tra le cause dell’incidente MotoGP Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia nella classe MotoGP al Mugello il pilota della Ducati ha preceduto l’onda di Marc Marquez e l’altra Ducati del compagno di squadra Andrea Dovizioso Valentino Rossi partito in diciottesima posizione si è ritirato dopo una caduta al nono giro È tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa