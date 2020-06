Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Oggi è la festa della Repubblica Italiana la celebreremo tra il dolore per la tragedia vissuta era volontà di un nuovo inizio afferma Mattarella dopo la cerimonia Altare della Patria del capo dello Stato si recherà in visita a Codogno in Lombardia la prima essere stata duramente colpita dal coronavirus Mattarella fatto appello ieri e superare le divisioni tra le forze politiche centrodestra e gilet arancioni saranno oggi in piazza contro il governo ancora violente proteste negli Stati Uniti nonostante il coprifuoco a Chicago si registrano due morti tra lacrimogeni e cariche della polizia davanti la casa bianca Trump parla alla nazione ferma che mobili Ferrari esercito per fermare I disordini seguiti la morte di un altro americana opera di un agente bianco critiche David n con un gesto eclatante il presidente poi uscito dalla tua residenza per recarsi in chiesa Bibbia in manoil vescovo episcopale di Washington Si dissocia e domani riaprono le regioni al momento nessun governatore emesso ordinanze in contrasto con le direttive nazionali previsti i tracciamenti di turisti controlli confermo prenotazione questionari Carano ancora Intanto i contagi da coronavirus da ieri disponibile lacrimoni sperimentazione in Puglia Abruzzo Marche e Liguria sarà quasi 30000 morti il bilancio delle vittime legate al coronavirus in Brasile quarto paese al mondo per decessi e secondo per numero di contagi a quota 10000 morti invece il Messico e America Latina conta in totale oltre 53 mila altri 740 decessi nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti per un totale di 105000 morti e malgrado il recupero per riapertura del mese scorso la industriale Maggio diminuita del 33,8 % su base annua dopo il meno 44 e tre rilevato D’Aprile nello stesso mese sono state vendute il 49% in meno di auto accordo tra me e te CDintanto per il pagamento dei debiti degli enti locali si sbloccheranno pagamenti alle imprese per 12 miliardi Sport Torino Parma alle 19:30 Per una Cagliari Alle 21:45 di sabato 20 a Tramp solo alle 19:30 e Inter Sampdoria alle 21:45 di domenica 21 Questa è la programmazione per la ripartenza del campionato della Serie A di calcio che prevede recuperi della venticinquesima giornata Mi auguro di vedere per la fine del campionato una piccola presenza di tifosi arrossati aperta Gravina ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa