Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’omicidio Floyd mobilitato l’esercito contro i manifestanti Trump userò l’esercito per fermare le proteste la polizia spara gas lacrimogeni e proiettili di gomma davanti alla Casa Bianca contro Pacifici usato anche un elicottero militare vai da una cosa Trump vuole usare l’esercito contro il popolo americano il presidente ostenta una bibbia per rafforzare il suo messaggio lira del Vescovo episcopali noi antitetici e cambiamo argomento oggi 2 Giugno Mattarella un 2 Giugno con dolore ma verso un nuovo inizio fiero di questo paese in concerto dedicato a chi è morto solo dice il capo dello Stato in occasione del concerto per le vittime del coronavirus nel 74a anniversario della festa nazionale della Repubblica che si svolge il crinale serve una rinascita civile ed economica ferma il richiapartiti come nel 1946 superino le divisioni oggi Mattarella sarà a Codogno gli Stati Uniti hanno registrato 743 9 casi covid decessi per covid 19 nelle ultime 24 ore secondo il conteggio tenuto dalla John Hopkins University portando il bilancio totale delle vittime della pandemia nel paese 100 5099 gli Stati Uniti ha confermato ufficialmente 1809256 ed è a Baltimora che conferma gli Stati Uniti il paese più colpito al mondo e continua il calo dei contagiati per il coronavirus sono complessivamente 200 33197 con un incremento Rispetto a ieri di soli 178 casi nelle ultime 24 ore si sono registrati aumenti di 355 il dato comprende attualmente positivi vittime e guarite Lombardia sono 50 in più pari alper certo del momento in Italia i dati sono stati Resi noti dalla Protezione Civile quotazioni del petrolio in lieve rialzo con i contratti sul Greggio con scadenza luglio che usciranno sui 35 $65 abbellire il Brent passa divano a 38,5 dollari al barile ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla via

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa