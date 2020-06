Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è ancora lavori di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri l’appello del presidente Mattarella per la festa della Repubblica a superare le divisioni e Non disperdere in rissa e polemiche il coraggio l’esempio dei cittadini mostrato in questi mesi di emergenza 2 giugno che sarà celebrato tra il dolore per la tragedia vissuta e la volontà di un nuovo inizio spiega il capo dello staff che oggi dopo la cerimonia Altare della Patria sarà a Codogno in Lombardia paese simbolo della grande mia centrodestra e arancioni oggi in piazza contro il governo meloni non giustifico gilet arancioni ma Elisa Ge reale servono meno tasse imprese più investimenti violente proteste negli Stati Uniti nonostante il coprifuoco a CO2 morti lacrimogeni e cariche della polizia davanti alla Casa Bianca Trump afferma che i mobili trave esercito per fermare i giorni dopo la morte di George Floyd opera di un agente bianco le proteste interne sono manipolate Daianae terrorismo interna cosa il Tycoon che poi con un gesto eclatante esce dalla sua residenza per andare in chiesa bimbi e Manu l’ex vice presidente Joe vivendo attacca vuole usare l’esercito americano contro il popolo a me la polizia di San Luis denuncia che quattro suoi agenti sono stati colpiti da armi da poco durante le proteste Per l’uccisione di Floyd i numeri su contagi malati ricoverati guariti continuano a essere domani riaprono le regioni al momento nessun governatore hai messo ordinanza in contrasto con le direttive nazionali tracciamento dei turisti controlli confermo scanner prenotazioni questionari Roma teme l’invasione più controlli aeroporti e stazioni intanto la app immuni è disponibile negli Store di Google Apple e potrà essere scaricata gratuitamente la sperimentazione partirà domani in puglia Abruzzo Marche Liguria cell Ok del garante per la privacy trattamento di dati personali proporzionato i casi di covid-19 appaiono meno gravi rispetto a qualche settimana fa un evidenza sui medici concordano e che ha acceso i riflettori sulle ipotesi che la caricapossa essersi attenuato ma questo non significa che il virus sia mutato Per me si avverte il nuovo coronavirus non è diventato meno patogeno quanto si sta verificando l’effetto sia dello da uno sia delle misure tutto bene Come uso delle mascherine di stanziamento il virus Non è cambiato Siamo noi che siamo cambiati e siamo diventati più bravi a gestirlo spiega la virologa Ilaria Capua e sale a quasi 30 mila bilancio delle vittime legate al coronavirus in Brasile quarto paese al mondo per decessi e secondo per numero di contagi e decessi quintuplicati nel giro di un mese a quota 10000 morti invece il Messico il contagio cresce America Latina quota 53 mila vittime oltre un milione di persone infettate altri in 740 decessi nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti per un totale di 105000 morti 2 anni due quaderni disegno politico quasi opposte una pandemia tutt’altro che finita anniversario di Conte a Palazzo Chigi per la quantità di 20 ribaltoni politici crisi economiche sfiorato all’orizzonteda quasi un decennale è il capo del governo forse vede solo ora davanti a sé la sfida più difficile quella del rilancio dell’Italia in vista di un’estate tra il pressing degli enti locali delle imprese o dei partiti di la trattativa sul Mac e malgrado recupero con le riaperture del mese scorso la produzione industriale Maggio diminuita del 33,8 % su base annua dopo il meno 44 3% rilevato nello stesso mese sono state vendute il 49,6% in meno di auto accordo tra me e CDP intanto per il pagamento dei debiti degli enti locali si sbloccheranno pagamenti alle imprese per 12:00 omicidio nella notte a Esine in Val Camonica in provincia di Brescia un 59enne è stato ucciso a colpi di Roncola al termine di un litigio i carabinieri hanno fermato un 53enne proprietario dell’abitazione dove è avvenuto l’omicidio la vittima era stata allontanata dalla famiglia per maltrattamenti sulla moglie e aveva trovato ospitalità dall’amico ora accusato di omicidio il presunto responsabile stato fermato dai Carabinieri che indagano sulin un contesto di degrado ed è tutto anche per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa