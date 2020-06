Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in Sud 2 Giugno Mattarella all’altare della patria la crisi esige unità responsabilità e coesione deposta una corona d’alloro al Milite Ignoto una giornata per riflettere sui valori fondativi Repubblica si scrive il capo dello stato in un messaggio ai Prefetti italiani sul tema di oggi sulla giornata odierna è intervenuto anche il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico un tema importante anche per il diritto allo studio intorno al diritto al lavoro e il diritto alla famiglia Poi ci sono appunto dei anche altri diritti quello all’istruzione quella la saluteLibertà personali ma il diritto al lavoro è stato messo insieme alla libertà di espressione al nostro ordinamento Democratico nell’articolo 1 della Costituzione Cosa vuol dire che deve fare riflettere su tutte le persone che un lavoro l’hanno perso questi mesi che non l’hanno mai trovato con l’alto tasso di disoccupazione specialmente nelle regioni del sud e che poi anche chi lo perderà penso nella scuola a chi magari sarà licenziato al 30 giugno perché scadono i contratti o per altri per altre ragioni quindi un giorno molto importante bisogna che il governo rifletta riflettere sull’importanza di sconfiggere la precarietà che è una delle piaghe del mancato lavoro in particolare nella scuola bisogna intervenire bisogna intervenire con urgenza e bisogna ricordarci e anche questo giorno Chi sto giorno si ricordaquesto lavoro ha anche rischiato la vita o addirittura perso la vita per garantire tutti gli altri DVD è fondamentale rimettere il lavoro al centro del dibattito politico-parlamentare c’è un decreto legge bilancio presentato diversi emendamenti migliorativi del testo per fare in modo di far ripartire proprio andare alla scuola per università e della ricerca di fare ripartire l’Italia perché insieme ce la farebbe omicidio Floyd mobilitato l’esercito contro i manifestanti Trump userò l’esercito per fermare le proteste la polizia spara gas lacrimogeni e proiettili di gomma davanti alla Casa Bianca contro manifestanti Pacifici usato Ancona elicottero militare biden accusa Trump voglio usare l’esercito contro il popolo americano il 31 Bibbia per rafforzare il tuo messaggio io la del Vescovo episcopaliano noi antitetici gli Stati Uniti hanno registrato 743 nuovi decessi per covidnove nelle ultime 24 ore secondo il punteggio ottenuto dalla John Hopkins University portando il bilancio ufficiale delle vittime della pandemia nel paese cento 5099 gli Stati Uniti hanno confermato ufficialmente 1809256 the Baltimore che conferma gli Stati Uniti paese più colpito al mondo l’Austria riaprirà i confini con l’Italia consentendo ai propri cittadini di Carpi nella penisola ma inizialmente con l’eccezione delle regioni più colpite dalla pandemia di coronavirus tra cui la Lombardia ad anticipare notizie Il Portale austriaco o è punto 24 per il momento non c’è la data da quando potrei esserci nuovamente La libera circolazione delle persone alle frontiere tra Austria e Italia ma l’odierna conferenza stampa dovrebbe definire la scaletta dei riaperture i nuovi allenamenti per la popolazione altri saranno illustrati dei ministri degli Esteri schallenberg della Salute answer degli affari europei e dell’infernone Hammer E questa era l’ultima notizia ancora voi tutti l’augurio di una buona giornatabuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa