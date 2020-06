Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la situazione di crisi che il paese sta affrontando esige unità responsabilità e coesione perché sta richiedendo tutti uno sforzo straordinario e il senso del messaggio del presidente Sergio Mattarella ai Prefetti In occasione della festa della Repubblica il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro all’altare della Patria presenti le massime autorità dello stato in una cerimonia senza La Tradizionale parata decine di curiosi hanno però assistito al passaggio delle frecce tricolore il presidente invita a riflettere sui valori repubblicani sottolinea che è necessario il senso di responsabilità per costruire la ripresa ammonendo che la crisi non è finita e che istituzioni e cittadini dovranno ancora confrontarti allungo con le sue consegne oggi per vivente sarà Codogno Lombardia paese simbolo della pandemia violente proteste negli Stati Uniti nonostante il coprifuoco a Chicago due morti cariche della polizia davanti alla Casa Bianca prova dielicottero Black Hawk in volo a bassa quota sui manifestanti Intanto il presidente Trump promettere esercito per fermare disordine parla di terrorismo interno l’ex vicepresidente Joe biden lo attaccavo l’esercito americano contro il popolo americano la polizia di San Luis denuncia che quattro suoi agenti sono stati colpiti da armi da fuoco durante le proteste Per l’uccisione di Floyd l’Austria prospetta l’apertura al confine con Italia da metà giugno qualora l’andamento epidemiologico lo consentirà in concomitanza con la ripresa della libera circolazione con gli altri paesi confinanti lo apprende l’ANSA da fonti informate che così non fosse viene almeno la ripresa degli spostamenti con le regioni italiane che possono vantare i dati positivi gli stati membri che vogliono le risorse dal fondo dovranno presentare dei piani nei quali dovranno far capire con quali riforme intendono incentivare la crescita e rafforzare le loro economie contro le crisi lo ribadisce alla Vuelta il vicepresidente della commissione europea valdis dombrovskis se non ci sono le riforme ovviamente non ci saranno neppure i soldi Questa è unalogiche così avviene in molti programmi europei spiega insistendo su investimenti che rendono le cromie più digitali e più Verdi a Piazza del Popolo a Roma la manifestazione simbolica con cui il centro-destra ha scelto di festeggiare il 2 giugno srotolato un tricolore lungo 500 m tanti parlamentari presenti tutti con la mascherina qualcuno urla dimissioni dimissioni libertà Libertà slogan contro il premier alle 14 sit-in dei giri e ragioni la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e un altro movimento un’altra manifestazione e non rispondo per altri ma aggiunge tutte queste manifestazioni anche il Fontane raccontano un’altra storia la gente del covid perché c’è un disagio sociale più forte rispetto a quel che si racconta con una propensione verso montagna mare l’ho riaperto e meno voglia di città d’arte e la foto della vacanza dell’estate del covid 19 scattata da confturismo-confcommercio sale rispetto ad aprire la quota di chi pensa di partire tra giugno e agosto ma l’anno scorso70% viaggi di massimo 3 giorni e uno su cinque Pensa che non sarà vacante sale anche la scelta della destinazione mare per il 49% di chi farà vacanza ma ancora sotto il 61% del 2019 Mentre prende quota l’attrattività delle mete montane 23% contro il 18% di maggio 2019 trovata morta la scorsa notte abitazioni in centro Lecco e Sostituto Procuratore Laura Siani 44 anni in servizio alla Procura di Lecco dalla scorsa primavera in base ai primi rilievi l’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un gesto volontario originaria di Mandello del Lario era figlia del noto musicista Dino Siani scomparso nel 2017 noto al grande pubblico nonché sorella di Giorgio Siani ex sindaco di Mandello ancora in corso le indagini per risalire alle modalità e cause dell’accaduto E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

