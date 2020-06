Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Mattarella l’altare della patria la crisi genitale responsabilità e coesione deposto una corona di alloro al Milite Ignoto una giornata per riflettere sui valori fondativi Repubblica scrive il capo dello stato in un messaggio ai Prefetti italiani Grazie a tutti gli operatori della sanità per aver contrastato l’epidemia ha detto poi presidente parlando a Codogno anti-trump userò l’esercito per fermare le proteste la polizia sta ragazza lacrimogeni e proiettili gomma davanti alla Casa Bianca compri manifestanti Pacifici usato anche un elicottero militare biden accusata usare l’esercito contro il popolo americano il presidente ostenta una bibbia per rafforzare il tuo messaggio ira del Vescovo episcopaliano noi antitetici gli Stati Uniti hanno registrato 743 No videoper covid 19 nelle ultime 24 ore secondo il conteggio tenuto dalla John Hopkins University portando il bilancio totale delle vittime della pandemia nel paese a 100 5099d Stati Uniti hanno confermato ufficialmente 1809256 da Baltimore che conferma gli Stati Uniti il paese più colpito al mondo l’Austria riaprirà i confini con l’Italia consentendo ai propri cittadini di recarsi nella penisola ma inizialmente con l’eccezione delle regioni più colpite dalla pandemia di coronavirus per la Lombardia ad anticipare la notizia il portale austriaco o è il 4 per il momento non c’è ancora la data da quando potrà esserci nuovamente La libera circolazione delle persone a letto insieme tra Austria e Italia ma lo tiene una conferenza stampa dovrebbe definire la scaletta delle riaperture i nuovi trattamenti per la popolazione austriaca saranno illustrati dai ministri degli Esteri schallenberg della Salute answer degli affari europei & stadler e dell’interno Meana e torniamo in Italiasempre a proposito del 2 Giugno il ministro per gli affari regionali Francesco boccia ha deposto la corona d’alloro davanti al monumento nel Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari in occasione della cerimonia commemorativa 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica il ministro ha reso gli onori ai caduti ha poi firmato l’albo d’onore in memoria di 65 mila militari italiani 40.000 di quali ignoti caduto in Terra straniera durante la prima e seconda guerra mondiale alla celebrazione in forma solenne hanno partecipato anche la perfetta di Bari Antonia Bellomo e il generale di squadra aerea orelio quella grande comandante del presidio militare di Bari presenti anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e la solita civili e militari del territorio la cerimonia si è svolta nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla spesa sanitaria sul distanziamento è all’ingresso con misurazione della temperatura gel igienizzante a disposizione dei partecipanti ed è tutto ancora voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto e unpomeriggio

