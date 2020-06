Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione 2 Giugno Mattarella crisi che richiesto responsabilità È unita centrodestra in piazza In occasione della festa della Repubblica non si tiene la tradizionale parata dopo la cerimonia all’altare della Patria il capo dello Stato e andava nella città lombarda tra le prime a essere colpite duramente dal coronavirus lega Fratelli d’Italia Italia in Piazza del Popolo con 300 militari per rispettare le disposizioni sanitarie continuano in tutto il paese le manifestazioni per la morte del 46enne afroamericano George Floyd dimostrazioni anche a Minneapolis Washington New York Dallas Atlanta e Los Angeles a Buffalo un’auto Si è lanciata contro un gruppo di agentigiocando alcuni feriti a San Luis quattro poliziotti feriti da colpi di arma da fuoco Trump è uscito a piedi dalla Casa Bianca è andato alla Saint John episcopal Church dove ha mostrato alle telecamere una bibbia è l’ex campione della boxe pugile Mayweather che detto sconvolto per la morte del 46enne afroamericano è per l’accusa di omicidio colposo nei confronti del poliziotto arrestato per la sua morte e si offre di pagare i funerali a Minneapolis la famiglia di Freud ha accettato la sua proposta e torniamo in Italia come dicevamo il presidente Mattarella andrà a Codogno per rendere omaggio alle vittime delle coronavirus il sindaco ci auspichiamo il giorno Nazionale ha detto il primo cittadino Francesco Passerini al Presidente della Repubblica sentiamo hanno fatto tanto male ma non ce l’hosicuramente non abbiamo mai mollato e vogliamo tornare alla nostra normalità la nostra libertà chiaramente non possiamo dimenticare ciò che è accaduto quindi l’attenzione sempre massima Ma la voglia di libertà la voglia di ritornare a viverci è veramente veramente tanto Speriamo che questo 2 Giugno sia un ulteriore passo importante nel solito nella normalità che tanto che al passaggio delle frecce tricolori riparte alle scuderie del Quirinale la grande mostra di Raffaello la ricostruzione in Italia parte dalla cultura e dalla bellezza in cui siamo immersi e Ricordiamoci che le mascherine lasciano liberi gli occhi così Twitter Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini che questa mattina ha aperto le porte delle Scuderie del Quirinale insieme al direttore Mario De Simone per fare entrare la prima visitatrice ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa