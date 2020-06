Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Questo è tempo di un impegno che non Lascia spazio a polemiche distinzioni tutti siamo chiamati a lavorare per il paese facendo a pieno il nostro dovere ognuno per la sua parte lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Codogno il comune di Lodigiano in cui stato scoperto il primo caso italiano di coronavirus Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio da qui vogliamo ha aggiunto due persone sono rimaste uccise durante I disordini a Chicago ancora non Chiara la dinamica dell’episodio oltre 60 gli arresti proteste disordine anche a New York Dove si registra episodi di vandalismo e saccheggi adalat ad Atlanta Los Angeles a Buffalo nello stato di New York Auto Si è lanciata contro un gruppo di agenti provocando alcuni feriti ad Oakland in Californiaarresti in massa due anni due governi disegno politico quasi opposte una pandemia l’anniversario di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per la quantità di eventi ribaltoni politici crisi economica e all’orizzonte sembra quasi un decennale il capo del governo vada avanti forse la sfida più difficile rilanciare il paese nell’emergenza del coronavirus in vista di un’estate che il pressing degli enti locali delle imprese o dei partiti di Si preannuncia piuttosto difficile e chiusura diamo un rapido sguardo alla borsa quelle europee consolidano il rialzo con l’indice d’area stoxx 600 che sale di oltre un punto percentuale acquisti in particolare su investimenti immobiliari energia turismo compagnia aerea e Finanza sulle spine prevale l’ottimismo in scia alle misure economiche messe in campo da molti Paesi per contrastare gli effetti del coronavirus troppo in particolare Francoforte chiusa ieri per festività con il das guadagni altre 44% in luce Lufthansa 6:05 dopo che il consiglio di sorveglianza del gruppo accettato le condizioni della commissione europeasalvataggio della compagnia da parte dello stato per registrare del 195 Londra dello 0 72 allunga anche Milano con il pizzo enyimba + 16 a 18818 punti con Eni che guadagna 4 % mentre il petrolio sale sopra e 36 dollari al barile lo spread tra il Btp e Bund lì ma a 186 punti base E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di colpo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa