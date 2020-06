Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno dopo aver deposto una corona d’alloro all’altare della Patria il capo dello Stato Sergio Mattarella celebra la festa della Repubblica a Codogno per i luoghi simbolo della sofferenza e della battaglia contro la pandemia in Italia del Corano sottolinea che da qui si ribadiscono i valori della Costituzione ricordando ai tanti concittadini morti per il coronavirus omaggio a medici ed infermieri a chi si è prodigato per gli altri spesso a rischio della propria salute ora il tempo dell’impegno Stoppa polemiche distinzioni tutti i lavori non per il paese ognuno per la sua parte è il premier Giuseppe Conte accogliere invito che arriva dal Quirinale invita ad unire energie nello sforzo di alzarsi e ripartire con la massima determinazione perché nella distinzione dei ruoli è necessario che ognuno faccia la sua parte spiega No alle contrapposizioni inaccettabili anche dalla presidente del Senato a casail ministro degli Esteri Di Maio invita a deporre le armi della propaganda ora la politica spiega non semini odio e paura intanto a Piazza del Popolo a Roma oggi la manifestazione del centrodestra è stato trovato un tricolore di 500 m e quella che doveva essere una manifestazione simbolica si trasforma in un vero e proprio corteo tra resta di truffa servizio d’ordine della polizia militanti e curiosi tutti stretti nel budello di via del Corso senza con rispetto delle regole del distanziamento Sociale alle 14 poi si è svolto un Sistina dei gilet arancioni l’ultima notizia di chiusura andiamo negli Stati Uniti ancora violenze e proteste per l’omicidio di Giorgio Floyd mentre l’alto rappresentante Ue Vorrei la ferma che l’Europa inorridita è scioccata per l’accaduto un abuso di potere che deve essere combattuto negli Stati Uniti altrove a Washington cariche della polizia davanti alla Casa Bianca e prova di forza con un elicottero Black Hawk a bassa quota sui manifestanti Trump promette l’esercito per fermare I disordini e parla di terrorismovicepresidente biden e lo attacca può aiutare l’esercito americano contro il popolo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa