Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’Austria prospetta l’apertura del confine con l’Italia da metà giugno se l’andamento epidemiologico lo consentirà in concomitanza con la ripresa della libera circolazione con gli altri paesi confinanti prendi l’ANSA da fonti informate Se così non fosse Arianna valuterebbe almeno la ripresa degli spostamenti covid regioni italiane che possono vantare i dati positivi performance e degli iscrizione in Alto Adige canzoni lunghe provinciali con una scritta con doppio significato faccio per il sud ma anche spostato assurda chi è il vicepresidente della commissione Ue dombrovskis ribadisce gli stati membri che vogliono le risorse dal mondo dovranno presentare dei piani nei quali dovranno far capire con quali riforme intendano incentivare la crescita e rafforzare le loro economie contro la crisi se non ci sono le riforme ovviamente non ci saranno né pure i soldiuna conseguenza logica e così avviene in molti programmi europei spiega insistendo sulle ti menti che rendono le economie più digitali e più Verdi andiamo in Cina nessun caso di positività nei quasi 10 milioni di testo è quasi tutta la popolazione effettuati awana dal 14 maggio al primo giugno per assicurare la comunità su Riavvia di scuole fabbriche attività secondo la commissione prevenzione controllo sulle 9693825 persone verificate sono stati trovati solo 300 asintomatici una forza di 0,3 casi per 10 mila unità tutti sono adesso sotto osservazione medica kit 3164 persone individuate con cui sono venuta a questo contatto in chiusura lo sfottò la Formula 1 Si appresta a tornare in pista dopo il lungo stop per il covid 19 la fia ha ufficializzato il calendario gare nel continente europeo Il primo GP si disputerà il 5 luglio in Austria tu circuito Red Bull Ring che ospita una seconda prova il successivo 12 luglio doppio appuntamento anche in Gran Bretagna 20 Settembre andrà in scenaGP d’Italia sul circuito di Monza è tutto grazie per averci seguito le news e torno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa