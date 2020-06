Ultime Notizie Roma del 02-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali informazioni dopo aver deposto una corona d’alloro all’altare della Patria il capo dello Stato Sergio Mattarella celebra la festa della Repubblica a Codogno per luoghi simbolo della sofferenza e della battaglia contro la pandemia del coraggio sottolinea che da qui si ribadiscono i valori della Costituzione ricordando i tanti concittadini morti per il coronavirus omaggio a medici ed infermieri a chi si è prodigato per gli altri stessa della propria salute ora il tempo dell’impegno Toffa polemiche distinzioni tutti lavorino per il paese ognuno per la sua parte è il premier Giuseppe Conte a togliere invito che arriva dal Quirinale vita di unire le energie nello sforzo di alzarsi e ripartire con la massima determinazione perché nella distinzione dei ruoli è necessario che ognuno faccia la sua parte spiega No alle contrapposizioni inaccettabili anche dalla presidente delcasellati il ministro degli Esteri Di Maio invita a deporre le armi della propaganda ora la politica spiega non semini odio e paura intanto a Piazza del Popolo a Roma oggi la manifestazione del centrodestra è strutturato un tricolore di 500 m e quella che doveva essere una manifestazione simbolica si trasforma in un vero e proprio corteo tra resta di truffa servizio d’ordine della polizia militanti e curiosi iscritti nel modello di via del Corso 61 rispetto delle regole del distanziamento Sociale alle 14 poi si è svolto un sit-in dei gilet arancioni ultime notizie chiusura andiamo negli Stati Uniti ancora violente proteste per l’omicidio di Giorgio Floyd mentre l’alto rappresentante Ue porre la firma che l’Europa inorridita è scioccata per l’accaduto un abuso di potere che deve essere combattuto negli Stati Uniti altrove a Washington cariche della polizia davanti alla Casa Bianca che prova di forza con un elicottero Black Hawk a bassa quota sui manifestanti tra un po’ promette l’esercito per fermare I disordini e parla dil’ex vice presidente biden e lo attacca valutare l’esercito americano contro il popolo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa