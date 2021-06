Ultime Notizie Roma del 02-06-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ha lasciato il carcere dopo 25 anni per fine pena al boss mafioso Giovanni Brusca fedelissimo del Capo dei capi di Cosa nostra Totò Riina prima di diventare un collaboratore di giustizia ammettendo Tra l’altro il suo ruolo nella strage di Capaci e nell’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo ha lasciato ieri il Penitenziario di Rebibbia Roma con 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della condanna sarà sottoposto a controlli e protezione È da 4 anni di libertà vigilata come deciso dalla Corte d’Appello di Milano il governatore di bankitalia Visco sostiene che nella media dell’anno l’espansione del PIL italiano potrebbe superare il 4% nei prossimi mesi ci sarà unaazione della ripresa Ma verrà meno lo stimolo delle politiche di sostegno di covid e i bisogni era mantenere il sostegno a chi perde il lavoro a maggio l’inflazione cresce per il quinto mese consecutivo attestandosi al 1:03 % a livelli che non si vedevano da novembre del 2018 i prezzi del cosiddetto carrello della spesa ampliano invece la loro flessione con Armando andamenti che non si registravano da agosto del 1997 La Commissione Europea valuta di esentare dai test di viaggio o dalla quarantena le persone completamente vaccinate o guarite sottoposte ad una dose di vaccino le persone che si spostano all’interno dell’Unione Europea scendi ancora fino a quota 12% a livello nazionale la percentuale di posti letto nelle terapie Intensive degli ospedali italiani occupati da pazienti covid e nessuna regione supera la soglia di allerta del 30% si tratta del valore più basso da novembredel 2020 negli ultimi dati 82 decessi per covid in 24 ore 1820 positivi l’aifa ha dato l’autorizzazione all’uso del vaccino fai zerbion te che per i giovani tra i 12 e i 15 anni di età faccina autorizzerà le famiglie ad avere fino a tre figli mettendo così fine alle restrizioni che ne limitavano numero a due per ogni nucleo familiare Secondo l’ultimo censimento su base decennale in Cina si registra un calo notevole del tasso di natalità fino al 2016 era adottata La politica del Figlio unico è tutto redazione Vi auguro una buona giornata

