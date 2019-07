Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale peggiorati dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli è finita Dopo circa 3 ore all’udienza di convalida davanti al GIP Alessandra Mella del resto del comandante della Swatch a tre Carola l’ordinanza sarà emessa oggi la 31enne tedesca resta intanto agli arresti domiciliari in un’abitazione privata di Agrigento per il procuratore capo di Agrigento Luigi patronaggio l’ingresso in porto non è stata un’azione necessitata non c’era salto di necessità poiché era su WhatsApp attaccata alla fonda aveva ricevuto nei giorni precedenti assistenza Irene lo aveva minacciato E ora dalle parole è passato e tappi superando per la prima volta la fatidica soglia dei 300 kg di Uranio arricchito consentiti dallo storiconucleare del 2015 si tratta di una quantità ancora insufficiente per arrivare a realizzare una bomba atomica ma quello che era una lancia al mondo intero è un segnale forte la Repubblica islamica non intende per gli altri alla linea dura di Donald Trump pochi giorni dopo la tregua nella Guerra commerciale con la Cina il governo statunitense aumenta la pressione sull’Unione Europea nella disputa sui pubblici ad Herbert rivale di Boing minacciando dazi su altri 4 miliardi di prodotti europei tra cui il formaggio Parmigiano e provolone inclusi pasta olive e salsiccia e prosciutti e scotch whisky la lista diffusa dall’ufficio del rappresentante la borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata malgrado il record fatto segnare dagli indici azionari statunitensi negli investitori fanno scattare le prese di profitto dopo il rialzo via Ricky ha portato l’indice di riferimento giapponese ai massimi in due mesi il Nikkei apre piatto meno 0,08fronte valutario lo Yen rimane stabile sul dollaro livello di 108, 322, 30 sull’euro 14 CISL quartier generale di Facebook sono stati evacuati dopo che un pacco recapitato alla società è risultato positivo ai test per il sarin Gazzè con possibili effetti letali sotto osservazione due persone che sono entrate in contatto con il tacco Ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all’esposizione a questo tipo di sostanza indagini Sono in corso da parte dell’ FBI la governatrice di Hong Kong che ha condannato l’irruzione dei manifestanti in Parlamento contro la legge sulle estradizione in Cina per seguire mognato illegale avvertito in una conferenza stampa nel quartier generale della polizia l’ha dato che le forze dell’ordine ha reagito con moderazione. di manifestanti che sono stati estremamente violenti ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa