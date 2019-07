Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta della polizia brasiliana chiesto altro tempo per indagare sulle cose di una modella che afferma di essere stata violentata dalla cena del calcio Neymar alle autorità di San Paolo verranno dati altri 30 giorni per allenare le azioni della donna nel Gila tinggal recatasi alla polizia il 31 maggio per presentare una cosa formale contro Neymar sostenendo che aveva violentata in un hotel di Parigi all’inizio di ogni giocatore nega la scusa pochi giorni dopo la tregua nella Guerra commerciale con la Cina il governo statunitense aumenta la pressione sull’Unione Europea nella disputa sui sussidi pubblici ad Arbus rivale di Boing minacciando darsi su altri 4 miliardi di prodotti europei tra cui i formaggi parmigiano e provolone inclusi pasta olive e salsiccia e prosciutto Scotch Whiskylista diffusa dall’ufficio del rappresentante commerciale americano aumenta con il numero di prodotti già indicati in aprile per un valore di 21 miliardi di dollari il governo italiano non ha atterato significative misure di austerità La Commissione Europea potrebbe avviare la procedura di infrazione in questa settimana detto il commissario europeo al bilancio in una intervista Bisogna vedere se in questi giorni gli italiani sono saranno le richieste della commissione per quanto riguarda il piano Entrate sia riuscita del progetto di bilancio per il 2020 noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco fumata nera sulle nomine per i posti chiave delle istituzioni dell’Unione Europea così il Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk ha sospeso la riunione convocata un nuovo incontro per le 11 di domani il pacchetto precostituito di Osakamolto perplesso insieme a 10 11 paesi lasciando il Consiglio Europeo quattro edifici del quartier generale di Facebook sono stati evacuati dopo comprato è capitato la società è risultato positivo al test per il carino gatta con tutti gli effetti letali sotto osservazione due persone che sono entrata in contatto con il tacco Ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all’esposizione di sostanza indagini Sono in corso da parte dell’ FBI ci fermiamo qui grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa