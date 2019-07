Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo correggere i conti con l’approvazione di un decreto ad hoc con cui l’esecutivo ripiena di essersi riportato in linea con il patto di stabilità di aver creato le condizioni per rendere ingiustificato l’avvio di una procedura di infrazione tagliato l’indebitamento netto di 7 miliardi e 6 congelando da subito miliardo e mezzo dai due maxi fondi per reddito di cittadinanza e quota 100 e destinando tutti i risparmi da qui a fine anno sulle due misure bandiera al miglioramento dei saldi di finanza pubblica soddisfatto il premier Giuseppe Conte fiducia sulle politiche del governo e conti pubblici miglior Oggi intanto a Bruxelles nuovo round sulle nomine al vertice delle istituzioni dell’Unione Europea vogliamo personalità che mettono al centrocrescita i cittadini e le persone dicono dalle istituzioni L’Italia non è un paese indegno ma il comportamento del vicepremier e Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini sulla questione dei migranti non è accettabile a dirlo è la portavoce del governo francese intervistata da sul caso Sea Watch oggi la decisione del GIP di Agrigento sulla valida dell’arresto di Carola la comandante di Nave sea-watch a Milano la Guardia di Finanza ha arrestato 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per milioni da parte di alcune Onlus che si occupano di accoglienza Dei migranti caos ad Hong Kong dove i manifestanti contro la legge sulle tradizioni in Cina ha fatto irruzione in parlamento e 550000 persone sono di nuovo scesa in piazza il governo li accusa di aver usato violenza estrema La polizia ha caricato davanti all’edificio e poi ne ha ripreso il contoper l’ufficio cinese degli affari di Hong Kong e Macao che fa capo al governo di Pechino queste gravi violazioni calpestano lo stato di diritto minano L’ordine sociale e sono una sfida in un paese due sistemi Cambiamo argomento quattro edifici del quartier generale di Facebook sono stati evacuati dopo che un pacco recapitato la società è risultato positivo e test per il 1 gas con possibili effetti letali sotto osservazione due persone che sono entrate in contatto con il pacco ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all’esposizione a questo tipo di sostanza immagini Sono in corso da parte dell’ FBI è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa