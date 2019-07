Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura di nuovo in caso Sea Watch sul quale sta intervenendo al governo francese che attacca il Ministro dell’Interno Matteo Salvini L’Italia non è un paese ma il comportamento di Salvini sulla questione migranti Non è accettabile a dirlo è stata la portavoce del governo francese sottolineando L’Italia non è stata all’altezza sull’accoglienza migranti il governo francese la smetta di insultare e apra i suoi porte è stata la replica del ministro Salvini ieri l’interrogatorio davanti al GIP Agrigento nella capitale della Sea Watch Carola ract agito per stato di necessità ha detto confermando che non aveva intenzione di far male a nessuno colpendolo imbarcazionedella Guardia di Finanza pensavo si sarebbe spostata ha detto per il procuratore Luigi patronaggio non c’era stato di necessità a bordo perché la sea-watch aveva ricevuto nei giorni per assistenza a Capitana però spiegato a bordo c’erano minacce di suicidio è attesa per oggi la decisione del GIP di Agrigento sulla convalida dell’arresto di Carola Racket il governo italiano intanto corregge i conti con l’approvazione di un decreto ad hoc con cui l’esecutivo ritiene di essersi riportati in linea con il patto di stabilità di aver creato le condizioni per rendere giustificato l’avvio di una procedura di infrazione tagliato l’indebitamento netto di 7 miliardi e se hai congelando da subito miliardo e mezzo da due maxi fondi per reddito di cittadinanza e quota 100 e dando tutti i risparmi da qui a fine anno sulle due misure bandiera al miglioramento dei saldi di finanza pubblica soddisfatto il premier Giuseppe Conte fiducia sulle politiche del mio governo incontri pubblicitanto oggi a Bruxelles è nuovo vertice dell’Unione Europea per la scelta dei nomi che si danno ai vertici delle istituzioni dell’UE vogliamo personalità che mettono al centro la cresci dai cittadini e le persone dicono da Bruxelles andiamo in chiusura Parliamo delle concorso a dirigente scolastico presentati quasi 200 ricorsi per abolire la procedura ma non tutti sono d’accordo sull’annullamento dell’interno concorso come il sindacato Curie che ritiene infondato annullare tutto sebbene ci siano singoli casi di ricorsi plausibili l’obiettivo principale resta permetterei vincitori di entrare in piena attività nel nuovo posto di lavoro con inizio del prossimo anno scolastico sentiamo Marcello Pacifico di udir quella per il concorso a dirigente scolastico Perché quasi 200 ricorsi sono stati Presentati per abolire la procedura ritieni infondate le tesiche vorrebbero l’annullamento dell’intera procedura conto dei casi singoli che comunque non possono essere ritenuti tali invalidare l’intera procedura per tutti con la parte di udire insieme al Rosso Kia campagna di adesione alla scuola estiva una scuola estiva gratuita dirigere e coordinare affronta una serie di dirigenti scolastici al fine di fornire vincitori Come si inizia il primo mese dirigente scolastico molto delicato è un mese dall’inizio delle attività didattiche della programmazione di fatto all’inizio della scuola quindi ancora una volta Udine sifone a difesa del merito di ultimo concorso Ma soprattutto ti vuole continuare a finire nella preparazione e poi anche durante l’anno è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

