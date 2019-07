Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Milano una guardia di finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7 milioni e mezzo di euro da parte quattro Onlus che si occupano di accoglienza Dei migranti è che risulterebbero legate ad esponenti della Ndrangheta le ONLUS avrebbero utilizzato a farsi i documenti per partecipare ai bandi pubblici per gestire l’accoglienza i rappresentanti legali avrebbero utilizzato per scopi personali €4000000 le ONLUS Inoltre sarebbero state utilizzate per permettere ad alcuni detenuti di ottenere le misure alternative al carcere attraverso assunzioni e il rilascio di documentazione falsa oggi per la quarta volta da quando il 26 maggio si sono svolte le elezioni europee leader deipaesi si ritrovano a Bruxelles per cercare di trovare un accordo e sciogliere il nodo delle nomine per i vertici delle istituzioni europee dopo il fallimento dei negoziati di ieri il Presidente del Consiglio europeo donaldus che ha dato appuntamento a quest’oggi con l’obiettivo di superare l’impasse prima che il Parlamento Europeo domani via libera le votazioni per scegliere il successore di Antonio tajani il premier Conte che ieri si è schierato contro la candidatura del socialista europeo timermans alla guida della commissione europea sottolinea che vogliamo personalità che mettono al centro la crescita e cittadini e le persone e chiede per l’Italia portfolio economico difeso duro scontro tra il Governo francese il vice premier Salvini sul tema migranti con un occhio alla vicenda della Sea Watch la portavoce dell’esecutivo transalpino in un’intervista BFF ha sostenuto che il comportamento di Salvini sulla questione dei migranti Non è accettabile per lei ogni morto è un morto di tropponorme marittime ti dicono che quando ci sono persone in pericolo in mare Vanno depositate nel porto più vicino al più sicuro e in questo caso si tratta di porti italiani immediata la dura replica del leader leghista al governo francese la smetta di insultare e apra i porti prossimi barconi destinazione Marsiglia dice Salvini economia nel primo trimestre del 2010 nuovi prezzi dell’abitazione sono diminuiti dello 0 5% rispetto al trimestre precedente dello 0 8% nei confronti del primo trimestre 2018 lo comunica l’Istat spiegando che il calo su base annua è da attribuirsi unicamente ai prezzi dell’abitazione esistenti che registrano un meno 1 e 3 % mentre i prezzi delle abitazioni nuove aumentano del 1 e 7 * dal 2010 i prezzi segnano una flessione del 17 % causa esclusivamente delle abitazioni esistenti mentre per le Case Nuove si registra un aumento delloe 8% è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di scopo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa