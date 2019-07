Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo a Bruxelles con l’apertura della plenaria del nuovo Parlamento Europeo con i nuovi eletti a presiedere al Presidente del Parlamento Europeo Antonio tajani Benvenuti al Parlamento Europeo la Casa Della Democrazia l’unica edizione Europea eletta dai cittadini Benvenuto ciascun deputato rappresenta i suoi cittadini Buon lavoro in nero eletti queste le parole di Tagliani momenti di tensione in aula con il gruppo del brexit party britannico che ha voltato le spalle alla esecuzione dell’inno europeo Alcuni di loro non si sono alzati in piedi così come alcuni parlamentari francesi del gruppo identità e Democrazia di cui fa parte la lega evidente segno di difficoltà all’interno delle istituzioni europee nel rapporto conin seguito alla brexit e rapporti tra stati uniti e Corea del Nord interviene il presidente statunitense donal Trump su Twitter È stato bello stare con il presidente il mio weekend abbiamo avuto un grande incontro è sembrato stare molto bene È molto in forma Non vedo l’ora di vederlo presto ha detto Trump e annunciando che nel frattempo i team vedo poi di si incontreranno per lavorare su alcune soluzione problemi persistenti e di lunghissimo termine nessuna fretta ma sono sicuro che alla fine ci arriveremo assicurato il presidente Trump nella cronaca il traghetto Egnazia della compagnia Grimaldi con 250 persone a bordo partito La scorsa notte da Salerno diretto a Catania è rimasto fermo molte ore in mare a causa di un problema tecnico che è stato risolto soltanto in mattinata la segnalazione è arrivata da diversi passeggeri a bordo che hanno ricostruito quello che definiscono un’odissea denunciando di non aver ricevuto assistenza un’informazione dell’equipaggio ed essere rimasti alsenza acqua e senza poter utilizzare i bagni una volta riparato il guasto la nave è ripartita e arriverà in serata a Catania a pochi giorni dopo la tregua nella Guerra commerciale con la Cina al governo statunitense aumenta la pressione sull’Unione Europea nella disputa sui sussidi pubblici ad arrivare di Boing minacciando dazi su altri 4 miliardi di prodotti europei tra cui formaggi pasta olive e salsiccia e prosciutti e scotch whisky è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa