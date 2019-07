Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio La Commissione Europea si avvia chiudere negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano aiutato Mo la trattativa orientando la verso una chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio Sì domani alle 12:30 a Bruxelles e commissari discutere di conti italiani a partire da una situazione corretta per il 2019 anche se mancano ancora rassicurazioni sul 2020 Intanto i leader dei 28 paesi europei si riuniscono a Bruxelles per cercare un accordo su nomine ai vertici delle istituzioni europee dopo il fallimento di ieri e delle altre quattro con te per l’aggiunta della commissione resta in pole il socialista olandese timmermans emas. laio una presidente donna con i nomi della Bulgaria kristalina georgieva sostenuta anche dall’Italia e della tedesca Ursula von der leyen sul tavolo anche i nomi della Danese liberale margret città tra i papabili da diversi Lander europee del presidente Lituania uscente Dalia grybauskaite il premier Conte nega intanto un’alleanza precostituito Italia paesi del visegrad mentre chiede di partecipare alle scelte a Milano la Guardia di Finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7 milioni e mezzo di euro da parte di quattro Onlus che si occupano di accoglienza migranti e che risulterebbero legate da esponenti della Ndrangheta le ONLUS avrebbero utilizzato a farsi i documenti per partecipare a bandi pubblici per gestire l’accoglienza i rappresentanti legali avrebbero utilizzato per scopi personali 4 milioni e mezzo di euro nuovo scontro tra Paride Salvini sulla Sea Watchdottore patronaggio nega i requisiti di necessità e urgenza per il decreto sicurezza bis e commenta mentre si agitava il caso Sea Watch sono sbarcati in silenzio oltre 200 migranti è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa