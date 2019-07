Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Grigno la commissione UFC Avvia chiudere il negoziato con Alitalia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano ha aiutato molto la trattativa Sto rientrando da verso una chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles incomincia gli scooter hanno dei conti italiani a partire da un’applicazione corretta per il 2019 anche te quanto si apprende mancano rassicurazioni sul 2020 leggero deputati britannici del brexit party la formazione di Favij sono rimasti seduti o hanno voltato le spalle Durante l’esecuzione dell’inno europeo che ha aperto la sera inaugura il nuovo Parlamento oggi a Strasburgo a rimanere seduti anche alcuni parlamentari francesi del gruppo sovranista identità e Democrazia di cui fa parte la lega restiamo in Francia e le medico di Vincenzo Lambertii tuoi stato vegetativo da oltre 10 anni è divenuto il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia ha deciso di interrompere i trattamenti e quanto riferiscono fonti concordanti citate da un’emittente televisiva la procedura di selezione di trattamenti Traviata partire da oggi si legge una mail inviata dal medica di ognuno dei componenti della famiglia in chiusura torniamo in Italia il trasferimento della sede fiscale dfc a Londra ha causato bell’italia un rilevante economico secondo il presidente dell’antitrust Roberto Rustichelli L’Italia è uno dei paesi più penalizzati dalla concorrenza fiscale si legge nella relazione annuale che cita il rilevante danno economico per le entrate dello stato causato dal trasferimento della sede fiscale a Londra di quella che era la principale azienda automobilistica italiana la concorrenza fiscale ha precisato Rustichelli genera esternalità negativa che causa un danno per l’Italia tra 5 miliardi di dollari l’anno che tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

