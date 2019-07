Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dei 28 si riuniscono oggi a Bruxelles per cercare un accordo sulle nomine per i top job dopo il fallimento di ieri per la guida della commissione Ed essendo nel socialista timmermans Sama conta la suggestione di una presidente donna con i nomi della Bulgaria georgieva sostenuto anche dall’Italia della tedesca Ursula von der leyen sul tavolo anche i nomi della Denise liberale tra i papabili diversi leader europei e della presidente lituana uscente il premier Conte nega intanto un’alleanza apre costituita tra l’Italia e paesi di visegrad mentre chiede di partecipare alle scelte Cambiamo argomento a Milano la Guardia di Finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7,5 milioni di euro da parte di 4 anni che si occupanoaccoglienza di migranti che risulterebbero legata ad esponenti della Ndrangheta le ONLUS avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici per gestire l’accoglienza i rappresentanti legali avrebbero utilizzato per scopi personali 4,5 milioni di euro nuovo scontro fa a Parigi e Salvini sulla Sea Watch il procuratore patronaggio legali quesiti di necessità e urgenza per il decreto sicurezza avviso e commenta mentre si agitava il caso ci siamo sbarcati incidente oltre 200 migranti andiamo a Roma l’ufficio del promotore di giustizia del tribunale dello stato della Città del Vaticano ha disposto l’apertura di due tombe presenti presso il cimitero Teutonico che operazione si aggiungeranno 11 luglio prossimo la decisione Spiega Alessandro Gisotti direttore della sala stampa Vaticana si inserisce nell’ambito di uno dei fascicoli aperti a seguito di una denuncia della famiglia di Manuela Orlandi che nei mesi scorsi ha Tra l’altro segnala possibile appuntamento del suo cadavere nel piccolo cimitero ubicato all’interno del territorio dello Stato Vaticano andiamo ad Hong Kong perché la fine accusa Donald Trump di interferire negli affari rispondendo ad alcuni commenti delstatunitense secondo cui i manifestanti che hanno preso d’assalto il Parlamento della città volevano la democrazia Ma alcuni governi non la vogliono deploriamo e ci opponiamo con forza l’interferenza evidente degli Stati Uniti negli affari di Hong Kong e affari interni della Cina detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese quan è tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa