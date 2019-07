Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la commissione è Unione Europea si avvia chiude il negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo ha aiutato molto la trattativa diventando la verso chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si sono riunite il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles i commissari discuteranno dei conti italiani a partire da una situazione corretta per il 2019 anche a quanto si apprende Mantovano ancora l’assicurazione sul 2020 migranti proseguire con l’operazione di salvataggio in mare lo hanno assicurato il responsabile della Sea Watch durante una conferenza stampa a Berlino serve una funzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi ha detto il portavoce è aggiunto siamo molto delusi dal governo tedesco e dall’Europa la Germania intanto ha fatto sapere che accoglierà un terzo dei migranti che era Bordeauxse si tratta di una dozzina di persone la cronaca Milano la Guardia di Finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7,5 milioni di euro da parte di Onlus che si occupano di accoglienza di migranti e che risulterebbero legata ad esponenti della Ndrangheta Leon luce avrebbero utilizzato farci documenti per partecipare ai bandi pubblici per gestire l’accoglienza i rappresentanti legali avrebbero utilizzato per scopi personali 4,5 milioni di euro nuovo sconto intanto fra Parigi e Salvini sulla Sea Watch e il procuratore patronaggio negeri quesiti di necessità e urgenza per il decreto sicurezza bis e commenta mentre sia il caso siamo sbarcati in silenzio oltre 200 migranti chiusura la cronaca lo stupro di una minorenne a maggio lungo una ciclabile a Bolzano è stato inventato dalla ragazza per attirare l’attenzione del tuo fidanzato lo fa sapere oggi la procura che ha concluso le indagini preliminari nel corso degli accertamenti la ragazza spontaneamente dichiarate al PM alla psicologa consulente che si è trattato di una dichiarazione fatta per attirare l’attenzione del propriosenza però valutare la dimensione che la vicenda avrebbe potuto assumere è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa