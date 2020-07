Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno da Francesco Vitale la California fa marcia indietro di fronte al balzo dei casi di coronavirus il governatore Gavin newsom ordina bar e ristoranti di chiudere le loro attività all’interno e limitarsi a servire i clienti solo all’esterno l’allerta e al nello stato dove lo metto di contagi preoccupa scateneranno nuova andata i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore superano per la prima volta a quota 50 mila in Brasile non si arresta la Panda oltre 60 mila i morti la curva continua quotidianamente a crescere il procuratore generale egiziano conferma il procuratore di Roma la serietà delle misure riguardanti l’omicidio di regeni è il fatto che la procura di Roma Mi raccomando la trasparenza della squadra di inquinanti egiziani e tu desiderio di giungere la verità nel prossimo periodo Ma i genitori dei ricercatori chiedono il ritiro dell’ Ambasciatore sono circa 150 mila Bounce backcatene il primo giorno di applicazione per un controvalore economico vicino ai 70 milioni di euro e sono 451 i nuclei familiari che hanno già speso il buono nelle strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa voluta dal governo nel decreto bilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza covid-19 per il ministro Dario Franceschini si tratta di un aiuto concreto a famiglia alberghi e imprese turistiche ma per Salvini la misura e demenziali le chiedono gli albergatori di anticipare i soldi non c’è nessuna connessione tra le linee di credito del per le spese sanitarie le scelte generali di politica di bilancio relative alla spesa pubblica e alla stazione dice il premier Conte al Question Time alla Camera quanto ai tempi Ora siamo concentrati su Restauri Found durante i negoziati avermi conti della ragioneria poi la prova in Parlamento della decisione sui fondi europei questo non è attendismo ma è chiarezza aggiunge definisce il decreto semplificazioni all’esame della maggioranza la madre di tutte le riforme indispensabile per modernizzare percorre l’Italia e dopo il via libera della camera miaal Senato Il progetto di legge che autorizza sanzioni contro le banche che fanno affari con i funzionari cinesi coinvolti nella legge per la sicurezza nazionale Hong Kong nel paese si contano oltre 400 arresti nelle manifestazione al grido Non ci arrenderemo mai il segretario di stato Pompeo a sollecitare azione difendere i diritti elementari del Popolo cinese contro la brutalità del Partito Comunista mentre Londra parla di grave violazione degli accordi conferma che fa l’Inter hai visti e gli abitanti di Hong Kong British oversize in modo da aprire il loro percorso verso la piena cittadinanza britannica Non ci arrenderemo mai dice il giovane leader della protesta delle diverse dei la popolarità di Trump ai minimi nei sondaggi il 59% degli americani disapprova il suo operato soprattutto nella gestione della pandemia 12 punti di distacco da biden tanto che c’è chi si domanda se il Tycoon e repubblicani non pensino a un altro candidato alla Casa Bianca intanto boom di nuovi contagi nel paese ieri 48000 in un solo giorno molte autorità sanitarie statale in vitaDimmi a stare in casa evitare gite feste assembramenti per fuochi d’artificio durante la festa del 4 luglio sempre più ricco il patron di Amazon Vale 171,6 miliardi di dollari grazie alla volata Wall Street del gigante delle vendite online e quanto emerge dal Bloomberg billionaires Index che rivela come la fortuna di bello Sei tornata ai livelli pre divorzio è tutto guadagnato solo questa 56,7 miliardi di dollari appello di 1500 cantanti britannici il governo di Londra per salvare dal tracollo il parco della musica dal vivo del a causa del coronavirus Tar del calibro di Ed Sheeran Paul McCartney Rolling Stones hanno firmato una lettera aperta nella quale ricordano ad altro che sono a rischio migliaia di posti di lavoro oltre ai circa €5 derivanti dal settore lo scorso anno è i 210 mila posti di lavoro Porta Fiorentina in cerca di riscatto Travolta 31 da una Sassuolo in grande forma bene la Sampdoria che affonda il Veronavince tra due sul Parma stasera in campo Atalanta Napoli in Roma Udinese ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa