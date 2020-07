Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Hong Kong controversa legge sulla sicurezza gli Stati Uniti hanno già cancellato lo stato speciale di Hong Kong E ora si appresta una Ferrari ulteriori sanzioni ai danni di banche riconducibili alle repressioni cinesi con i manifestanti democrazia il giorno dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sulla sicurezza Hong Kong ci sono stati centinaia di arresti coronavirus negli Stati Uniti più di 50 mila casi rilevati in un giorno la California ripristina il look da uno sul 75% del territorio mentre nuovi record di infezioni si registrano in Alaska Arizona in Giappone un’impennata di contagi in particolare in Italia di attualmente positivi invece sono 15255 ricoverati con sintomi 1025 in terapia intensiva ci sono 87 pazienti è in isolamento domiciliare14140 tre persone la politica conta il decreto semplificazioni indispensabile per la ripresa al nuovo Consiglio dei Ministri entro venerdì concluso il nuovo vertice A Palazzo Chigi sul decreto sempre definita la madre di tutte le riforme premier se poi ricca a Montecitorio per prendere parte al Question Time Torniamo a parlare di scuola facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico graduatorie per poter stare le supplenze per i precari nuove sigle dopo lega e dopo Leggi dopo le gemme dopo legge abbiamo le GPS non è un certo elitare non è il GPS ma sono delle graduatorie che servono invece per poter avere le supplenze al 30 giugno al 31 agosto che mi sono quelle graduatorie che saranno utilizzate provinciali per assegnare i supplenti più di 220 insegnanti e prossimo anno scolastico è importante e quindi è arrivato ilnoi accogliamo con favore il fatto che possono essere aggiornati queste lettere d’istituto mia riscontriamo in maniera critica e forte il fatto che vengono cambio anche lavoro da zia dei piccoli per cui per carità anni sapevano che c’erano alcuni percorsi che venivano valutati ora sono andata più di me non addirittura non sono voluta tardi e poi c’è un problema riguardante anche Ricky dicky potrei essere incluso in questo GPS o no saranno predatore due fasce e c’è una Chiarella No riferiamo per esempio titoli di ossa in base alla normativa vigente essere fetal utile per incensi nella prima fascia quello degli insegnanti tecnico-pratici piuttosto che è in seconda fascia se non sentimenti 4 cfu crediti formativi tanti rilievi Per non parlare di peggio ancora della di votazione piccoli che non funziona quindi ANIEF ha inviato la prima viene inviare una seconda detto non ricorrere contro il prossimoperché non ci convince così come è strutturata per i tanti scusi non ci convince così come è strutturata una valutazione dei titoli ed è tutto punto segmento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa