Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio mentre a Hong Kong proseguono gli scontri di piazza con 400 arresti negli Stati Uniti Passa al vaglio del Senato Il progetto di legge che autorizza sanzioni contro le banche che fanno affari con i funzionari cinesi coinvolti nella legge per le sicurezze nazionali a un Kong legge che non preoccupa la borsa che ha più 0 56% l’ordine degli avvocati di Hong Kong mette in guardia dal pericolo di perdita dell’Autonomia giudiziaria delle libertà finora garantite con la nuova legge il segretario di stato americano Pompeo sollecitare nazione difendere i diritti elementari del Popolo cinese contro la brutalità del fatto comunista la Gina misure adeguate se Londra procederà col tuo piano di facilitare regime dei visti verso gli abitanti di Hong Kong dotati dello Stato slither.io Versailles una frana ha colpito oggi una miniera di Giadadel mio amare uccidendo almeno 50 minatori erano reso noto i vigili del fuoco i minatori di Giada sono stati investiti da un’ondata di fango che ha colpito la miniera dopo forti piogge annunciate Dipartimento dei Vigili del Fuoco del paese Aggiungendo che squadre di soccorso Sono ancora impegnata e sul posto da California fa marcia indietro di fronte al balzo dei casi di coronavirus in governatore Gavin newsom ordine bar e ristoranti di chiudere le loro attività all’interno e limitarsi clienti solo all’esterno l’allerta è alta nello stato dove lo metto dei contagi preoccupa e fa tenere una nuova ondata di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore superano per la prima volta a 4 a 50.000 in Brasile non si arresta la pandemia oltre 60 mila i morti la curva continua quotidianamente a crescere un governo di unità nazionale non credo che ne esistano le condizioni non credo servirebbe all’Italia un governo con forze politiche antitetiche tra loro lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista a Repubblica dove affronta anche la sentenza Mediaset per dire chechiarezza sui fatti così gravi penso vada nell’interesse della credibilità della stessa magistratura scambiamo ancora argomento a uno sconto fino al 20% dell’aliquota e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali come ad esempio Lino per chi paga sul conto corrente una delle proposte di modifica del decreto Bilancio approvato in commissione alla camera l’emendamento lascia decidere i sindaci di applicare lo sfondo con una propria il premier Conte rilancia la proposta di uno sgravio sull’irap è chiusa la moneta elettronica e carte di credito bancomat serve a rilanciare i consumi e modernizzare il paese non c’è nessuna connessione fra le linee di credito per spese sanitarie recente generali di politica di bilancio relative alla spesa pubblica la Cassazione dice il premier Conte al Question Time alla Camera quanto ai tempi Ora siamo concentrati su recovery Found durante il negoziato ha conti della ragioneria poi L’approdo in Parlamento della decisione sui fondi europei questo non è più in vismo mia chiarezza aggiunge definisce il decreto semplificazione all’esame della maggioranza la madre di tutte le riformedispensabile per modernizzare far correre l’Italia appello di 1500 cantanti britannici al governo di Londra per salvare dal tracollo il comparto della musica dal vivo del paese a causa del coronavirus di Ed Sheeran Paul mccarthy in Rolling Stones hanno firmato una lettera aperta nella quale ricordano Tra l’altro che sono a rischio migliaia di posti di lavoro a circa 5 miliardi di euro derivanti dal settore lo scostamento 210000 posti di sport Fiorentina in cerca di riscatto Travolta 31 down Sassuolo in grande forma bene la Sampdoria che affonda il Verona che vince 32 sul Parma l’Inter passeggia sul bresciainrete aggrappata ai Lazio lontanando di sforacchi delle ultime giornate nella fede San Siro finisce 30 per i nerazzurri stasera in campo le altre di serie A Atalanta Napoli Roma Udinese ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa