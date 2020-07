Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale Studio 3 emergenza covid download a febbraio 2020 livello di occupazione diminuito di oltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900 mila unità a maggio cresce il numero di persone in cerca di lavoro maggiormente tra le donne rispetto agli uomini lo rileva l’Istat indicando che il tasso di disoccupazione risale al 780 sempre tra i giovani al 23 5 a maggio continua a ritmo sostenuto rispetto ad aprile la diminuzione dell’occupazione voltiamo pagina attenzione a riattivare il patto di stabilità troppo presto una stretta intempestiva le spese come dimostrato da quanto avvenuto nella precedente crisi finanziaria potrebbe avere effetti negativi Questo in sintesi il messaggio lanciato dal commissario europeo economia Paolo Gentiloni ci sarà una grande discussione l’anno prossimo sulla riattivazione del parte sulla tu arrividetto Gentiloni una revisione che consenta di dare sostegno agli investimenti pubblici per l’ambiente e il digitale una seconda Ondata del coronavirus è possibile serve tutela lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza ad Agorà estate la comunità scientifica non esclude sfigato noi ci auguriamo che non ci sia ma di fronte al rischio Dobbiamo conservare le regole di tutela utilizzare le mascherine vita assembramenti lavare le mani e poi rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi cinque mesi abbiamo messo più soldi che negli anni passati per me è solo l’inizio ha detto speranza è salito almeno 113 le bilancio di morti non è miniera di Giada nel nord del Myanmar colpita oggi da una frana ha reso il servizio dei Vigili del Fuoco del paese un totale di 113 corpi è stato trovato finora scritto dipartimento sulla propria pagina Facebook da parte sua un agente di polizia ha detto che l’operazione di soccorso sono state sospese a causa delle forti piogge e torniamo a parlare di scuola facciamo il consumoappunto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico personale precario perché questo provvedimento comunque riguarda la vita di più di 500000 insegnanti precari delle scuole italiane e ci sono delle novità che però vanno un po’ con le aspettative lo stesso principio di affidamento sul quale tanti insegnanti nel passato sapendo per esempio quali erano dei titoli da conseguire quelli che devono essere valutati e avevano conseguito Elena dichiarati in graduatoria più che un provvedimento che possa portare ordine sembra un po’ un provvedimento che porta scompiglio con un contenzioso evidentemente che si attiverà nuovo su un campo che in realtà degli altri anni non aveva visto tante contestazioni Qui non è in discussione il principio di avere delle graduatorie peruna donna più che giusta ma quello che ti leggere queste graduatorie per la Nappi ampia platea di personale insegnante in molte province mancano insegnanti ce ne sono troppi il fine di questa norma era quello di semplificare le procedure per dare una supplenza attraverso le graduatorie di stato ma non di titoli che venivano depotenziata annullati Addirittura ha penalizzati e quindi questo speriamo che in questi giorni di riflessione e Ministero accolga le riflessioni che anche ANIEF ha fatto una tabella di valutazione dei titoli sulla nuova gestione di queste due fasce di questa mossa si chiama Nora GPS graduatorie provinciali che servono e devono servire per nominare gli insegnanti ad agosto e quindi era l’incasso del primo settembre ed è tutto Buon proseguimento riesco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa