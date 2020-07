Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 2 luglio in studio a Giuliano terrigno raggiungere un accordo tra PD e ambizioso sul piano di rilancio europeo e la massima priorità dell’Unione e per le prossime settimane così in una nota la presidente della commissione europea Ursula von der leyen che annuncia di avere invita David Sassoli Angela Merkel è il Presidente del Consiglio Europeo di una riunione il 8 luglio per fare il punto sui progressi compiuti e preparare gli intensi negoziati politici Il commissario Paolo Gentiloni amo dal riattivare il patto di stabilità troppo presto una scritta intempestiva le spese come dimostrato da quanto avvenuto nella precedente crisi finanziaria potrebbe avere effetti negativi per l’assegno universale prevede che le famiglie ricevano un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età è prevista una maggiorazione del terzo figlio ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonettiora precisando che nel caso dei figli disabili assegno universale per vedi una maggioranza tra il 30 e 50% è travestito per tutto l’arco della vita l’economia la discontinuità per gli aiuti di Stato diversi reale Quindi potremmo Se si tratta effettivamente di una nuova attività così la vicepresidente della commissione Ue rispondendo ad una domanda su Alitalia Lanza è un ristretto gruppo di media internazionali in questi casi siamo una serie di criteri per valutare se la discontinuità è vero oppure no ha spiegato indicando tra questi il prezzo è la logica della transazione nonché il piano industriale su dipendenti asset in che zona notizia che arriva dall’estero Retelit ad almeno 113 il bilancio dei morti in una miniera di Giada nel nord del Mar colpita oggi da una frana reso noto il servizio dei Vigili del Fuoco del paese un totale di 113 coppie stato finora scritto dipartimento sulla propria pagina Facebook sospese le operazioni di soccorso e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa