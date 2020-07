Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno km il Trend del fenomeno corruttivo delle mafie Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi costruttivi per raggiungere i loro scopi approfittando anche delle situazioni e me li come quella in corso con effetti devastanti successivamente un’amica e sull’impresa me lo denuncia il presidente dell’anac e a Francesco Merloni che rileva il valore della tangente di frequente molto bassi assume sempre più forme diverse come l’assunzione di amici e parenti desta particolare allarme il fatto che la funzione pubblica sia venduta per molto poco 2000 altri €1000 a volte anche per soli 50 o €100 nel primo quadrimestre 2020 ti ha fatti sono scesi del 24% per numero è del 33% in valore pari a 18,6 miliardi in meno e tra emergenza che la vede il down da febbraio 2020 livello di occupazione di minutioltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900 mila unità a maggio cresce il numero di persone in cerca di lavoro più 18,9% maggiormente tra le donne più 31,3% rispetto agli uomini più 8,8 lo rileva l’Istat indicando che il tasso di disoccupazione risale al 7,8% più 1,2 punti e tre giovani al 23,5% + 2,0 punti a maggior continua a ritmo meno sostenuto rispetto ad aprire la diminuzione dell’occupazione meno 0,4% su base mensile per usando le donne meno 0,7 % contro il 0,1% degli uomini Cambiamo argomento ci sono almeno altri cinque uomini appartenenti agli 007 egiziani su cui la procura di Roma sta svolgendo accetta relazione rapimento di Giulio regeni il ricercatore italiano ucciso Nel febbraio del 2016 al Cairo dopo essere stato torturato si tratta di cinque colleghi degli Ufficiali già iscritti nel registro deglidal PM Sergio colaiocco il 4 dicembre del 2018 i nomi degli altri agenti della National Security spuntano dai tabulati telefonici forniti nei mesi scorsi dalle autorità egiziane chiusura avevamo preso un impegno la scorsa settimana la vigilia del quarantesimo anniversario della strage di Ustica l’avevamo ribadito oggi il consiglio di Presidenza del Senato Ha deliberato all’unanimità alla di segretazione degli atti notificati fino al 2001 la stanza è che questi documenti finalmente accessibile possano dare un contributo alla verità su tante pagine della storia del nostro paese ancora Oscure a partire proprio da Ustica lo scrive in una nota la vicepresidente del Senato senatrice PD Anna rossomando è tutto grazie per averci seguito le news attorno non la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa