Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tribunale arbitrale internazionale sul caso dei Marò ha dato ragione al Italia giudici hanno riconosciuto l’immunità dei fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore girone in relazione ai fatti accaduti il 15 febbraio 2012 è all’ viene pertanto preclusa l’esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti secondo il tribunale per l’Italia ha violato la libertà di navigazione dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane i danni fisici il danno materiale alla stazione mi danno morale sofferto dal comandante altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano a bordo del quale morirono due pescatori del kerala Di Maio dichiara oggi punto definitivo alla lunga agonia Guerrini ferma bene il verdetto dell’area fine della vicenda gravosa e determinato Dopo circa due ore il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sul decreto semplificazioni resterebbe aperta a quanto si apprende il nodo dell’articolo 2 sugli appaltisoldi e più in generale non sarebbe definito lo sblocco delle opere pubbliche l’unica parte davvero chiusa e quella sulla digitalizzazione dice la capogruppo di Leo Loredana De Petris la via maestra sono le elezioni mandare a casa che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia certo sul mese la posizione di Forza Italia e contro l’interesse nazionale italiano aprivano fonti qualificate della Liga nel commentare l’intervista del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Repubblica ultime notizie in aumento il Trend del fenomeno corruttivo delle mafie Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spessa sistemi costruttivi per raggiungere i loro scopi approfittando anche delle situazioni emergenziali come quella in corso con effetti devastanti lo denuncia il presidente dell’anac a Francesco Merloni nel primo quadrimestre 2020 gli appalti sono scesi del 24% per valore e per numero del 33% pari a 18,6 miliardi meno e primo quadrimestre 2020 il nord ha perso circa il 50% rispetto all’anno scorso sul dato della pressione Nazionale pari a 18,6 miliardi Nord spesa per 80% è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla Pro

