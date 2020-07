Ultime Notizie Roma del 02-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica piena convergenza con Zingaretti sul decreto semplificazioni da portare presto in consiglio dei ministri la pensiamo allo stesso modo bisogna correre ha detto il Giuseppe Conte dopo l’incontro con il segretario del PD dai democratici confermano con Conte chiarimento il governo ha la forza per decidere sulle DL contenta lo Sprinter è il momento del coraggio tutti dobbiamo usare ha detto il presidente del consiglio sul Mes Valuteremo al termine del negoziato europeo Ha poi aggiunto il caso Marò il tribunale arbitrale internazionale ha dato ragione Alitalia i giudici hanno riconosciuto l’immunità dei fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore girone in relazione ai fatti accaduti il 15 febbraio del 2012 e al inviene pertanto precluso l’esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti secondo il tribunale L’Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane danni fisici il danno materiale l’imbarcazione è il danno morale sofferto dal comandante da altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano st. Anthony a bordo del quale morirono i due pescatori del kerala coronavirus 201 i nuovi contagiati in Italia in aumento Rispetto a ieri quando erano stati 187 di questi 98 in Lombardia il numero totale dei casi sale così a 240961 le vittime nelle ultime 24 ore sono 30 in aumento rispetto alle 21 di ieri concentrate in sole quattro regioni in negli Stati Uniti dopo il balzo casi di Kobe della California ordina la chiusura dei bar e ristorante all’interno potranno servire soltanto all’esterno i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore oltreoceano hanno superato pera volte hai 50.000 casa ti stiamo mettendo sotto controllo la situazione ha rassicurato il presidente Donald Trump è tutto della redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa