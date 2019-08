Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica le tensioni all’interno della maggioranza dopo il nulla di fatto sulla riforma della Giustizia ancora nodi sul processo penale e la prescrizione non votiamo una non riforma vuota inutile dice la lega niente giochini per far saltare la prescrizione replica il MoVimento 5 Stelle di un governo che faccio le cose altrimenti la parola balli italiani dice Matteo Salvini basta no chi non vuole governare lo dica il vicepremier Di Maio intanto I magistrati di Milano che pagano sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega sono convinti che quello del 18 ottobre scorso al Metropol di Mosca non fosse il primo incontro sulla trattativa poi sfumata sulla compravendita di petrolioregistrazione dell’incontro potrebbe essere stata effettuata dal cellulare di uno dei partecipanti italiani all’appuntamento nel contempo la procura di Milano ha acquisito dai giornalisti dell’espresso che hanno firmato i servizi sulla vicenda la registrazione dell’audio dell’incontro l’hotel Metropole di mosca al centro dell’indagine fissato al 5 settembre l’udienza in cui Davanti al Tribunale del riesame verrà discusso il ricorso contro sequestro effettuati a Gianluca savoini la Alan kurdi nave della vng con a bordo 40 migranti soccorsi su un gommone a Largo della Libia continua a dirigersi in direzione nord verso Lampedusa Salvini parla di ricatto della Germania sulla Alan kurdi ci chiedono di far sbarcare 40 per prenderne 30 della Gregoretti e minaccia sirena20 nelle nostre acque ne prenderemo possesso emigrati dal sud Italia tra 2002 e il 2017 sono stati oltre 2 milioni di cui 132 mila solo nel 2017 così lecitazione del rapporto svimez in cui si legge che di questi ultimi oltre 66 mila sono giovani il 54% di mezzo lancia l’allarme nel 2019 al sud il sotto zero Se raccogliessimo in una sola città tutti i cittadini meridionali che negli ultimi 15 anni si sono trasferiti e non sono più tornati a vivere nelle loro città scopriremo che al sud si è creato un buco nero di popolazione paragonabile a quasi tutti gli abitanti di Napoli è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa