Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio le tensioni nella maggioranza sull’onda della riforma della Giustizia Voglio un governo che faccia le cose altrimenti la parola balli italiani queste le parole di Matteo Salvini il nodo sulla giustizia riguarda il processo penale e la prescrizione non buttiamo una non riforma vuota è inutile scrivi la lega niente giochini per far saltare la prescrizione avverte il MoVimento 5 Stelle incidente probatorio per il crollo di Ponte Morandi Anni di mancata manutenzione efficaci a contrastare degrado e corrosione ma anche difetti e dei tipi Rispetto al progetto originario questi due indiziati principali per il crollo della struttura a metterlo nero su bianco sono i tre periti del GIP nella risposta al secondo quesitoincidente probatorio Secondo Asti invece la relazione allontana la causa del crollo dallo stallo la nipote 22nd Robert Kennedy è stata trovata senza vita nella residenza della famiglia kit Cod la causa del decesso potrebbe essere un overdose La giovane era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico sono state le parole della famiglia il governo giapponese ha deciso di rimuovere la Corea del Sud dalla lista dei paesi che godono di un trattamento preferenziale nell’export commerciale una risoluzione che potrebbe inasprire già tesi i rapporti diplomatici tra Seul e Tokyo si tratta della prima volta che un paese viene escluso da Tokyo dalla whitelist formata da 27 Nazioni e nella quale è la cura del Sud la parte integrante dal 2004 lo Sporting chiusura prendeoggi lì weekend del Gran Premio di Ungheria di Formula 1 dodicesima prova del mondiale sono piuttosto realista Per noi è stato grandioso il podio in Germania perché non avevamo nulla da perdere Ma certo non siamo al livello che vorremmo sono le parole del Ferrari Staffette il semaforo verde oggi anche per il Gran Premio della Repubblica Ceca del Motomondiale questa mattina la prima sessione di prove libere è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa