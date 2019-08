Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriele a Luigi in studio tensioni nella maggioranza serve una manovra coraggiosa altrimenti il coraggio lo si chiederà agli italiani Salvini avverte così la di governo pentastellato dicendo che vuole un governo che faccia le cose e sulla sua richiesta di fiducia al Decreto sicurezza spiegato che in questo modo si potrà verificare se il governo ancora i numeri tensione sulla riforma giustizia allega attacca È una riforma vuota i 5stelle replicano niente giochini per far saltare la prescrizione sono passati 39 anni da quelle due agosto 1980 alle 10:25 di quel giorno una bomba esplose alla stazione di Bologna morirono 85 persone 200 rimasero ferite full Artpiù grave nel nostro paese della fine della Seconda Guerra Mondiale da anche uno degli ultimi gravi della strategia della tensione degli anni di piombo il sindaco di Bologna di ogni anno aumenta la partecipazione alla commemorazione questo da noi la forza per continuare a chiedere verità e Giustizia Mediaset puntata sull’Europa per lanciare la sfida ai colossi del web lo spiega Piersilvio Berlusconi della società in un’intervista alla stampa ad un mese dalla nascita di media Forlì europea di cui anticipa i piani mettendosi insieme ripete Berlusconi broadcaster TV potranno investire di più e tenere testa i Big del web secondo Berlusconi oggi l’Italia è un paese che da poche sicurezze soprattutto in un settore critico Come il nostro nella scelta di mettere sede dmf in Olanda è dovuto solo a quello di governance la polizia arrestato latitante Domenico crea 37 anni di Cinquefrondi capo della cosca di Rizziconi e zone limitrofe collegata imparentata con lafamiglia Alvaro di Sinopoli era ricercato dal 2015 Quando fu emessa una misura cautelare per associazione mafiosa ed estorsione dopo la condanna in primo grado a 15 anni di reclusione emessa dal Tribunale di Palmi dall’ora crea è stato colpito da numerosi provvedimenti per associazione mafiosa ed estorsione ed è stato condannato in via definitiva a 21 anni di reclusione è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa