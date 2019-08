Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli abbiamo fatto un sacco di cose in un anno è l’obiettivo della prossima manovre per pagare meno tasse la voglia ce l’ho ma se mi dovessi accorgere che litighi sono quotidiani mi tuffo io ma anche gli italiani Voglio un governo che faccia le cose altrimenti la parola dagli italiani così Matteo Salvini a Sky Tg24 mi dovranno giapponese ha deciso di rimuovere la studio dalla lista dei paesi che godono di un trattamento preferenziale nell’export commerciale una risoluzione che potrebbe inasprire già tesi i rapporti diplomatici tra i due vicini l’esecutivo del premier conservatore finto Abe ha reso noto che il provvedimento entrerà in vigore a fine mese obbligherà le aziende coreane e chiedere speciali permessi per le importazioni di materiali che possono essere utilianche per scopi militari la borsa di Tokyo apre l’ultima seduta della settimana in sostenuto ribasso dopo l’inasprimento dei negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti con la decisione del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi addizionali a Pechino Nikkei perde 1,58% lasciando sul terreno 340 punti sui mercati valutari loiane si rapporta sul dollaro 107, 40 e guadagna terreno sull’euro poco sopra a un livello di 119 Esatto il biglietto Fammi vedere il biglietto di trovare insulti razzisti un uomo un ragazzo di colore in un video ripreso con il cellulare da una ragazza su un treno in viaggio da Milano Centrale a Verona e poi condiviso sui social Il ragazzo gli chiede Perché dovrei mostra è l’uomo risponde anche la maglietta verde che indossa è la tua divisa poi Rivolto ad un altro ragazzo di colore Dopo assunzione parolacce disse il treno è mio C’è solo un candidato in grado di battere diTrump and Michelle Obama lo afferma il regista premio Oscar Moore e amata e tutti sanno che se scendesse in campo lo batterebbe Speriamo ora convinto che non basta un candidato in grado di battere Trump e Hillary Clinton e in qualche modo serva lo ha fatto Ottenendo milioni di voti in più ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

