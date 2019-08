Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio giornata negativa in borsa a Piazza Affari in meno 2 36% lo spread tra Btp e Bund è salito a 210 punti base tutte le borse europee sono in tensione alla notizia del riacutizzarsi dello scontro sui dazi tra Stati Uniti e Cina Parigi Meno 2 34% Francoforte meno 179 per 100 da Pechino fanno sapere che la Cina dovrà prendere contromisure per i talloni ti dovessero mettere i nuovi dati sui prodotti cinesi sono passati 39 anni da quel 2 agosto 1980 10:25 di quel giorno una bomba esplosa alla stazione di Bologna morirono 85 persone 200 rimasero ferite l’aspetteròpiù grave del nostro paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il presidente Mattarella lo ha ricordato la verità giudiziaria ha portato alla condanna degli esecutori portando la luce che neofascista ma restano zone d’ombra sul ideatore di quella disumana feroce per il guardasigilli Bonafede il tempo del Silenzio è finito mancano ancora tasselli ma il lavoro della magistratura perazza parliamo di Industria a giugno la produzione torna diminuire dopo rialzo segnato il mese precedente si registra un calo dello 0% congiunturale lo rileva su base annua la flessione del 2 % doppia rispetto a quella di maggio sempre su base annua la produzione di autoveicoli scende del 17% in crescita invece il settore dell’energia registra un + 2 4% su base congiunturale probabilmente spinta dall’uso dei condizionatori parliamo adesso di scuola e di assunzioni in ruolo dei docenti in vista del prossimoanno scolastico sono 53000 quelle autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 6000 in meno di quelle richieste dal Ministero dell’Istruzione che comunque erano già la metà dei posti disponibili il precariato persiste un esempio su tutti tra i docenti di sostegno la metà è in deroga ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF €59000 ancora una volta ha tagliato le porte rispetto ai costi richiesti dal Miur e addirittura ci fossero la metà rispetto a quelli estremi basta pensare che se fosse di sostegno dei posti in deroga in deroga in maniera illegittima nestola dimostrare tribunale per essere sorprese sugli organici questo assunzione riguardano anche il personale ATA saranno stabiliti operatori delle delle copertine mentre ci saranno più di 40 minatori funziona essere stabilizzati e hanno diritto anche loro essere stabilizzati con i primistoria degli idonei graduatorie scuole regionali adesso l’inizio del primo concorso straordinario che hanno più di €35000 non si possono creare creare creare graduatoria senza è tutto della relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa