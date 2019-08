Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la partita sui commissari europei e quella sull’accoglienza Dei migranti tra i temi chiave di un incontro tra il premier Conte la numero uno di Bruxelles von der leyen Roma Rivendica un portafoglio economico di primo piano spiega il presidente del consiglio e ribadisce la necessità di un’Europa che si riavvicina e cittadini che sostenga il rilancio del Sud la presidente spiega di puntare a superare le divisioni e fa sapere che proporrà un nuovo parto per l’emigrazione necessario rivedere il concetto di ripartizione Italia Spagna Grecia sono geograficamente esposte la solidarietà non è unilaterale dice sono 69 persone salvate La scorsa notte al largo della Libia lo riferisce la u NG Open Arms in Un Tweet riferendo che a bordo della propria nave cheesecomplessivamente 124 naufraghi abbiamo bisogno di un porto sicuro per sbarcare aggiungerla o NG che persone hanno segni evidenti delle torture subite in Libia scrive Open Arms intanto l’Unione Europea via un coordinamento per la redistribuzione Dei migranti della curdi spiegando che ci sono stati alcuni che hanno mostrato interesse negli Stati Uniti si sono ritirati formalmente dal Trattato sui missili nucleari con la Russia il Trattato era stato siglato Nel 1987 da Ronald Reagan e mikhail Gorbaciov la nato attacca Mosca accusandola di essere l’unica responsabile della fine del trattato ma fa sapere che non dispiegherà nuovi missili nucleari sul terreno in Europa perché non si vuole una corsa agli armamenti dall’onu arriva il commento con la fine del trattato si perde una inestimabile freno alla guerra nucleare di qui l’appello alle parti perché si cerchi una nuova Intesa UEFA apre a Nuovi Orizzonti designando 1Stephanie frappart per arbitrare l’incontro di Supercoppa del 14 agosto tra Liverpool e Chelsea sarà la prima volta che una donna dirigerà una finale UEFA maschile è una gara che apre il sipario sulla nuova stagione opponendo i vincitori della Champions League dell’Europa League a luglio la direttrice di gara francese diretta la finale di Coppa del Mondo femminile tra Stati Uniti e Olanda alioth dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa