Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la partita sui commissari europei e quella sull’accoglienza Dei migranti fai temi chiave di un incontro fra il premier Giuseppe Conte è la numero uno di Bruxelles von der leyen Roma rivendita un portafoglio dinamico di primo piano spiega il Presidente del Consiglio cui Salvini ha fatto avere una rosa di nomi come possibili candidati e ribadisce la necessità di un’Europa che si avvicini ai cittadini che sostenga il rilancio del Sud la strega di puntare a superare le divisioni e far sapere che proporrà un nuovo patto per le migrazioni è necessario rivedere il concerto di ripartizione italia-spagna Greta sono geograficamente esposte la verità non è unilaterale migranti sono 69 persone salvate La scorsa notte al largo della Libia al riferisce la Open Arms Twitter riprendo che a bordo della propria nave ci sono complessivamente 100abbiamo bisogno di un porto sicuro per sbarcare aggiungerlo NG le persone tira ancora openam hanno evidenti delle torture subite Livia intanto lui è via un coordinamento per la rivista di migranti della Land tour di spiegando che ci sono alcuni stati che hanno mostrato interesse Cambiamo argomento sono passati 39 anni da quel 2 agosto 1980 10:25 arti per la mattina una bomba esplosa della stazione di Bologna moriranno 85 persone 200 rimasero ferite terroristico più grave nel nostro paese della fine della Seconda Guerra Mondiale il presidente Mattarella a ferma la verità giudiziaria asportata la condanna degli esecutori portando alla luce alla matrice neofascista Ma restano zone d’ombra sugli viatori di quella disumana pelosa per il guardasigilli Bonafede il tempo del Silenzio è finito mancano ancora Castelli ma il lavoro della magistratura da Speranza ultime notizie di sport in chiusura calcio la Uefa apre a Nuovi Orizzonti designando una donna per arbitrare l’incontro di Supercoppa del prossimoLiverpool Chelsea però la prima volta che una donna di vincere una finale UEFA maschile Una gara che apre il sipario sulla nuova stagione opponendo i vincitori della Champions League ed Europa League a luglio la direttrice di terra francese a dire la finale di Coppa del Mondo femminile tra Stati Uniti e Olanda alle ore e tutto grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

