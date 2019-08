Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura e braccio di ferro lega Movimento 5 Stelle sulla manovra 2020 Salvini chiede una legge di bilancio coraggiosa ho il coraggio Lo chiederemo agli italiani dice pronta verificare nel voto di fiducia al Decreto sicurezza bis se il governo ha ancora i numeri replica di Maio vogliono la tua tazza trovino le coperture non si può fare governo con l’atteggiamento dell’opposizione le parole del leader pentastellato di borse europee in calo sulla scia delle piazze asiatiche con le nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina sui dazi Milano è nata anche per il dato negativo di giugno della produzione industriale l’incertezza sul Governo potrebbe torna a salire sui mercati del vecchio continente il rosso riguarda un po’ tutti i settori in particolare industriale autopromesso che tastiera Latina fino a che non ci sarà un accordo commerciale Pechino annunciato contromisure i dati annunciati scrivono, noi accordi si Trump se siamo negli Stati Uniti perché oggi è ritirata formalmente dal Trattato sui missili nucleari con Mosca Chi era stato siglato Nel 1987 da Ronald Reagan e Gorbaciov la nato attacca la Russia accusandola di essere l’unica responsabile della fine del trattato sempre che non sa di spiegheranno vivissimi nucleari sul terreno in Europa perché non si vuole una corsa agli armamenti dell’anno arriva il commento che con la fine del trattato si perde un In effetti la guerra nucleare l’appello alle parti perché ti cerchi una nuova Intesa Intesa ultime notizie al Tribunale del riesame di Milano ha fissato per il 5 settembre l’udienza per discutere il ricorso contro sequestro nei confronti dell’avvocato Gianluca grande dell’ ex consulente bancario Francesco Vannucci indagati dell’inchiesta sui presunti fondi russi alla lega in quello stesso giorno è finito anche l’udienza per Gianluca savoini presidente dell’ENIassociazione Lombardia Russia pure lui indagato per corruzione internazionale per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa