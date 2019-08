Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con all’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sui commissari Ue Quella sui migranti perché mi dell’incontro di oggi fa il premier Conte la numero uno di Bruxelles Roma Rivendica un portafoglio economico di primo piano intanto Salvini ha fatto avere al premier una rosa di nomi come possibili candidati privatisti la necessità di un Europa più vicina ai cittadini che sostenga il rilancio del presidente spiega di puntare a superare le divisioni e fai sapere che proporrà un nuovo patto per l’emigrazione tegak è necessario rivedere il concetto di ripartizione Italia Spagna Grecia sono geograficamente e se la solidarietà dice non è unilaterale la politica a poche ore dalla decisione di lasciare il dissenso Forza Italia il governatore Ligure Giovanni Toti fa sapere che partirà da Matera il futuro per coinvolgevuole partecipare cambiare il centro-destra stracciare la tessera di Forza Italia no è un caro ricordo dice Secondo te che spiega di non aver sentito Matteo Salvini il centro-destra ha bisogno di un aggregazione credo che abbia bisogno di una gamba moderata Popolare Liberale di una rappresentanza politica che non andiamo al momento il massacro di centinaia di migliaia di Roma estinti nei campi di sterminio nazisti di cui oggi si ricorda l’anniversario ancora molto da insegnare ferma il presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi disegni denunciando il responsabilità di chi ai più alti livelli istituzionali continua a soffiare sul fuoco prendi pregiudizio la storia deve insegnare l’importanza delle parole e degli effetti che queste producono è il monito che lancia dureghello presidente della comunità ebraica di Roma chiusura lo sport la Uefa apre Nuovi Orizzonti designando una donna per arbitrare l’incontro di Supercoppa del prossimo 14 agosto fra Liverpool e Chelsea tra la prima volta che una donna di Vigevano finale UEFA maschile Una gara che apre il sipario sulla nuova stagione 8vincitori della Champions League dell’Europa League a luglio la direttrice di gara francese ha diretto la finale di Coppa del Mondo femminile tra Stati Uniti e Olanda a Lione è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa