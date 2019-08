Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno la procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave mare Jonio Mediterranea ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in mare in un Twitter lovenergy intanto la Open Arms fa sapere di avere salvato oltre 69 migranti al largo della Libia riferisce di avere a bordo della propria nave complessivamente 123 naufraghi abbiamo bisogno di sicuro per sbarcare spiegato tenendo però deve già ricevuto il divieto di Salvini di entrare nelle acque condominiale forti tensioni fra Stati Uniti e Cina con le nuove promesse didattico contro Pechino arrivate da Trump hanno oggi le borse europee che sono scivolato in negativo sulla peggiore Parigi Milano ha sofferto moltissimo e in più c’è una statunitensi sono andati in perdita l’apertura di Wall Street Il presidente americano Donald Trumpvisto che tastiera Latina Tina che non ci sarà un accordo commerciale Pechino annunciato contromisure i dazi annunciati, non gli accordi XXIII Trump negli Stati Uniti sono stati creati 174000 posti la disoccupazione al 3,7% in giugno o deficit commerciale calato dello 0,3% e mezzo ieri nel discorso di Trump in Finland dobbiamo in Italia braccio di ferro lega Movimento 5 Stelle sulla manovra per il Matteo Salvini chiede una legge di bilancio coraggiosa ho il coraggio Lo chiederemo agli italiani dice pronta a verificare nel voto di fiducia al Decreto sicurezza bis finito perno ancora i numeri replica di Maio vogliono la flat Tax e trovino le verdure non si può fare il governo con l’atteggiamento dell’opposizione ultima notizia in chiusura 39 anni da quel 2 agosto 1980 quando l’hai detto il 25 una bomba esplode la stazione di Bologna uccidendo 85 persone non è 280 terroristico più grave nel nostro paese della fine della Seconda Guerra Mondiale il presidente Mattarella oggi ha fermato la verità giudiziaria ha portato alla condanna degli esecutori portando alla luce la matrice neofascista Ma restano ancoratutti gli attori di quella griezmann a Perugia il guardasigilli Bonafede ha sottolineato lo Stato negligente per decenni il tempo del silenzio e ora finito è tutto grazie per averci seguito le mezzogiorno La prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa