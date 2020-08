Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio sui treni si dovrà tenere la mascherina e deve essere garantita la distanza di un metro tra i passeggeri dopo l’annuncio di Trenitalia di Italo del ripristino del 100% della capienza dei convogli alta velocità al ministro della Salute speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico compresi i mezzi di trasporto è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine Oggi intanto si annunciano disagi sull’alta velocità per i convogli soppressi da NTV dopo il Contrordine del ministro la Lombardia conferma la sordina si viaggia al completo senza distanziamento calano i contagi sono 295 e 5 le nuove vittime i nuovi casi soprattutto in Emilia Romagna Lombardia e Veneto gli Stati Uniti hannooltre 60000 nuovi casi di positività al coronavirus per il quinto giorno consecutivo lo evidenzia il nuovo bilancio della John Hopkins University nelle ultime 24 ore i contagiati sono saliti di 61262 unità con oltre 1000 decessi in Stati Uniti contano al momento 4600000 contagi e 154000 morti dall’inizio della 3 marittimi sono risultati positivi al coronavirus a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Favolosa Costa Crociere segue l’evolversi della situazione rimanendo a stretto contatto con le autorità sanitarie competenti al vaglio ulteriori azioni da intraprendere nei prossimi giorni a 1:35 ora italiana la spesa execute credo non si è sganciata dalla stazione spaziale internazionale per fare il suo ritorno sulla terra la navetta che a bordo I Due astronauti americani Bob behnken e doug Hurley dovrebbe ammarare oggipomeriggio nel golfo del Messico verso le 20:41 italiane lo sport in chiusura l’Inter spugnato il campo dell’Atalanta per 20 nell’ultima di campionato confermandosi al secondo posto in classifica a meno 1 dalla Juventus campione d’Italia stagione da incorniciare per i bergamaschi che chiudono terzi quarta Piazza per la Lazio nonostante il k.o. contro il Napoli la Juventus della stagione con una sconfitta interna contro la Roma per 3 a 1 mentre il Milan Il Milan ha battuto il Cagliari per 3 a 0 oggi le ultime gare di campionato occhi puntati su genoa-lecce che si giocano la salvezza è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa