Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio sul distanziamento Sui treni dopo l’annuncio di Trenitalia di Italo del ripristino del 100% della capienza sui convogli ad alta velocità il ministro della Salute speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico compresi i mezzi di trasporto è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine se non ci sono disagi quest’oggi sull’alta velocità per i convogli soppressi da NTV dopo il Contrordine del ministro la Lombardia invece conferma la sua ordinanza si viaggia al completo senza distanziamento calano i contagi 295 in un giorno 5 le nuove vittime novità di soprattutto in Emilia Romagna Lombardia e Veneto la Procura Generale della nazione ordinando inl’apertura di una inchiesta sui membri della polizia criminale colombiana che permisero all’indomani della morte di Mario pacciolla 33enne Napoletano dipendente dell’anno a San Vicente del caguan ad una unica dell’anno di prelevare tutti i suoi effetti personali ed alterare il luogo Centrale delle indagini per risalire alle cause del decesso il reato prefigurato nei confronti degli agenti precisa e le spectateur è di ostruzione della giustizia perché con il loro comportamento non è stato protetto l’appartamento del cooperante italiano che avrebbe potuto dare le risposte al dilemma sulle cause del decesso gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60000 nuovi casi di positività al coronavirus per il quinto giorno consecutivo lo evidenzia il nuovo bilancio della giornata University le ultime 24 ore contagiati sono saliti di 61 mila unità con 1051 decessi gli Stati Uniti contano al momento oltre 4 milioni e mezzo di contagiati e 150decessi dall’inizio della pandemia ci sono anche tre casi di positività a bordo di due Costa Crociere a Costa Deliziosa e la Costa Favolosa al vaglio azioni da intraprendere nei prossimi giorni da parte di Costa Crociere oggi la presidente del Senato Elisabetta casellati è il vice Ministro dell’Interno Vito Crimi a Bologna per commemorare a 40 anni di distanza la strage alla stazione costata la vita a 85 persone ed il ferimento di oltre 200 enarchi ci hanno annunciato un corteo fino alla stazione mentre quello dei familiari delle vittime è stato cancellato il rispetto delle norme anti covid Sporting chiusura calcio è serie A con l’ultima giornata di campionato ieri l’Inter ha espugnato il campo dell’Atalanta per 20 conquistando così il secondo posto in classifica a meno 1 dalla Juventus campione d’Italia stagione da incorniciare per la squadra di Gasperini che chiude al terzo postoGuarda la Lazio nonostante il k.o. contro il Napoli la Juventus chiude la stagione con una sconfitta interna contro la Roma per 3 a 1 mentre il Milan ha battuto il Cagliari 3-0 oggi le altre partite di campionato si inizia alle 18 con spalla e Fiorentina poi a seguire Bologna Torino Sassuolo Udinese è 2 m e salvezza il Genoa per rimanere in Serie A se la vedrà con il Verona ed il Lecce con lo stesso obiettivo ospita il Parma è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa