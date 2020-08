Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale domenica 2 agosto Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno uno spazio di informazione sui treni ti dovrà tenere la mascherina e deve essere garantita la distanza di un metro tra i pazzi ingeri Dopo l’annuncio di Trenitalia e di Italo del ripristino del 100% della Scienza il ministro della Salute speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico compresi 15 mezzi di trasporto resta obbligatoria sia il distanziamento di almeno un obbligo delle mascherine oggi si annunciano disagi sull’alta velocità per i convogli soppressi e dopo il Contrordine del ministro Lombardia però conferma la sua ordinanza spiaggia al completo senza gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60000 nuovi casi di positività al coronavirus per il quinto giorno consecutivo lo evidenzia il nuovo bilancio della John Hopkins University e le ultime 24 ore contagisono saliti di 61262 con 1051 decessi gli Stati Uniti conto al momento 4,6 milioni di contagiati e 154319 morti dall’inizio della sono 200.000 invece i decessi in America Latina Secondo i calcoli di routers il primo ritmi sono risultati positivi al covid-19 a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Favolosa Costa Crociere seguire l’evolversi della situazione rimanendo a stretto contatto con le autorità sanitarie competenti di ulteriori azioni da intraprendere dei prossimi giorni l’ultima notizia in chiusura con una decisione senza precedenti la convention repubblicana di fine agosto a Charlotte in North Carolina era chiusa la stampa Per assicurare il rispetto del distanziamento sociale i delicati voteranno per nominare formalmente il presidente Donald Trump candidato repubblicano alla presidenza per le elezioni del 3 novembre 2020 e votazioni saranno in streaming è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

