Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale domenica 2 agosto in studio Giuliano Buonasera dalla redazione 40 anni fa la strage di Bologna servono piena verità ingiustizia dice il capo dello Stato Sergio Mattarella presente anche il presidente del Senato casellati e il premier che Cordialmente esprimono la vicinanza dello Stato e familiari delle vittime in un messaggio Mattarella a pochi giorni fa invece da Bologna nel luogo dell’attentato Ha ribadito la vicinanza e la solidarietà e la partecipazione al dolore dei familiari che lei e alla città di Bologna così gravemente colpiti dalle efferatezze criminale gesto terroristico via fermando al contempo il dovere della memoria l’esigenza di piena verità e Giustizia la necessità di un instancabile opera di difesa dei principi di libertà e Democrazia a casa che ha sottolineato come il senza verità il paese non ha futuro del tempo di aprire i fascicoli ha fatto Eco Ponte ripetendo che chiama al Pianofamigliari di che crede nello stato dei magistrati impegnati a squarciare definitivamente il velo che ci separa dalla verità le parole del premier per il viceministro dell’interno Cri dopo 40 si può solo chiedere scusa e Paolo Bolognesi Presidente dell’Associazione delle vittime della strage di Bologna dal palco di Piazza Maggiore ricorda gli omicidi commessi dagli ex terroristi dei nar Francesca ma il Fioravanti gli ergastoli a cui sono stati condannati e coinvolgente dice il trattamento di favore di alcuni responsabili ricompensati lautamente per il loro silenzio non hanno mai collaborato Oggi sono pienamente liberi spesso trattati come starà detto Aggiungendo che sono passati 40 anni e finalmente il desiderio di avere la verità comincia a realizzarti grazie al lavoro della Procura Generale di Bologna fermiamo Sui treni si dovrà tenere la mascherina e deve essere garantita la distanza di un metro fai passeggiare dopo l’annuncio di Trenitalia Italo del ripristino del 100% della capienza Sui treni ad Alta Velocitàministro della Salute speranza firmato una nuova ordinanza con la quale ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico compresi i mezzi di trasporto resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle maschere oggi si annunciano disagi sull’alta velocità per i convogli soppressi dopo il Contrordine del ministro la Lombardia conferma la sua ordinanza si viaggia al completo senza distanziamento è tutto grazie per averci seguito torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa